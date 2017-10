Dva volební dny jsou vyhazováním peněz. Stačí jeden a volit by se mělo i poštou či elektronicky

Z pohledu toho, jak se volí v zahraničí, patří Česká republika mezi zaostalé země. Politici si sice pořád stěžují na to, že k volbám nechodí dost lidí, ale pravidla změnit nechtějí. Přitom v mnoha státech se dnes už hlasuje i korespondenčně či elektronicky. Žádný problém to není. Navíc vzdychání, že by to stálo další peníze, je řešitelný – volilo by se pouze jeden den. Dva volební dny jsou bohapustým vyhazováním peněz, které nemá žádné opodstatnění.