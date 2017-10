Co nevíte o volbách: V které straně je nejvíc Zemanů a další zajímavosti z kandidátek

Jak dopadnou volby? Kolik sněmovních křesel získají úspěšné strany? Co nahrává Babišovi při sestavování vlády? Je spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše důležitější pro prezidenta, nebo pro lídra hnutí ANO? A jak vidí letošní klání karikaturisté Reflexu? Odpovědi přináší speciální příloha Reflexu, která vychází ve čtvrtek 12. října.

Sněmovních voleb se letos účastní 31 stran, které nasadily 7539 kandidátů, nejvíce v historii samostatné České republiky. Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře tak připadá takřka 38 adeptů. Před čtyřmi lety si lidé mohli vybírat z 5899 adeptů.

Více než čtvrtina poslanců současné sněmovny už znovu nekandiduje.

Průměrný věk kandidátů je 46,4 roku. Nejmladší jsou Piráti, Zelení a Svobodní. Naopak nejstarší jsou — mezi stranami, jež se mohou dostat do sněmovny — Starostové a nezávislí a komunisté.

Nejstarším mezi kandidáty je čtyřiadevadesátiletá důchodkyně Věra Špirková z pražské nominace Blok proti islamizaci — Obrana domova. Z hlavního města jsou i oba nejmladší kandidáti, kteří dosáhnou věkového limitu 21 let do data voleb — student Adam Kopecký za Stranu práv občanů a dělnice Adéla Kosuková za Rozumné.

Žen na kandidátkách přibylo, letos jich je 2155, tedy 28,58 procenta — více u levicových než pravicových stran. Připadá jim čtvrtina volitelných míst. Největší podíl žen mezi uskupeními, jež mohou překonat pětiprocentní práh, má ČSSD, téměř polovinu.

Počet nestraníků nepřesáhl 35 procent. Na kandidátkách 31 přihlášených uskupení kandidují členové 42 dalších stran a hnutí. Zřejmě nejpestřejší soupisku adeptů nabízí hnutí Starostové a nezávislí, za něž kandidují členové dalších 14 uskupení.

Vysokoškolský titul má 46 procent kandidátů.

Na kandidátkách najdeme několikrát jméno Zeman. Tři má Strana práv občanů, blízká prezidentu Miloši Zemanovi. Zemanové kandidují i za KSČM, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, STAN, Řád národa — Vlasteneckou unii a Dobrou volbu 2016.

Kdy se volí: V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od osmi do 14 hodin. Hlasovat lze jen v místě trvalého bydliště, kde je volič veden na stálém seznamu. Volit na jiném místě je možné až poté, co si občan osobně vyřídí na radnici voličský průkaz, anebo písemně s ověřeným podpisem. S vyřizováním pomůže i aplikace Volební průkaz na Facebooku či aplikace iniciativy Hlídač státu.

Všichni voliči, kteří budou hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí, budou volit kandidáty ze Středočeského kraje, kde se mj. odehraje volební duel Babiš versus Kalousek. V roce 2013 v zahraničí hlasovalo 10 517 voličů. Volební komise region vybrala — podle zákona — losováním.

Zhruba šedesát procent voličů se rozhodne, jakou stranu bude volit, až v týdnu před volbami. Desetina voličů se dokonce rozhoduje až přímo u volební urny nebo cestou k ní. Volební průzkumy sleduje polovina voličů, častěji muži, lidé ve věku od 45 do 60 let, vysokoškolsky vzdělaní a pravicově smýšlející. Předvolební programy čtou dvě třetiny lidí. Vyplývá to z dat agentury STEM/MARK.

Speciální volební přílohu si přečtěte v tišteném Reflexu, který vychází ve čtvrtek 12. října.