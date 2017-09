Blíží se volby: Jak skloubit populismus, závist a úspory veřejných financí?

Mám dvě krátké poznámky k veřejným financím. Je zapotřebí šetřit, slyšíme ze všech stran. Nicméně česká vláda se rozhodla těsně před volbami, jak jinak, zvednout platy učitelům, úředníkům a de facto celému veřejnému sektoru. Růst platů o deset procent (ne promile, jak by asi glosoval satirik a politik František Ringo Čech) od listopadu letošního roku se bude týkat mj. vojáků a příslušníků bezpečnostních složek. Od ledna příštího roku by se pak měly zvednout o deset procent platové tarify ve zdravotnictví. Pro vyšší informační komplexnost dodejme, že platy ve školství porostou o krásných patnáct procent.

Ale politici, pozor, lidé jsou ze své prapodstaty nevděční, přidáte jim, neváží si toho. A ještě brblají, že měli dostat přidáno už dávno a mnohem více, no znáte přece své obyvatelstvo. A pak nakonec stejně volí někoho jiného, či se neuráčí k volbám vůbec přijít. Navíc tím ještě zatížíte státní rozpočet, darmo mluvit, dodal by každý zkušenější student politologie.

Co naopak v Česku skvěle funguje, je závist. Takže ti, co nedostali přidáno, ano, mám (v nadsázce) na mysli všelijaké parazity z privátu a živnostníky, ještě závidí a nevolí vás pak, milí vládní politici, tuplem...

Přináším kreativní nápad. Co takhle snížit třeba učitelkám matematiky (ty stejně každý nesnáší) plat o 15 procent? Zbytek populace bude nadšený, že to nedopadlo na něj, a ještě bude mít škodolibou radost a hlavně nebude závidět. Hlasy jsou doma, milá vládo. A ještě se ušetří, pánové.

Poznámka druhá

Zaujalo mne, že vznikla politická strana Sportovců. Přesněji hnutí Sportovci pro společnost se tento nový politický projekt nazývá. Je tam řada (zejména bývalých) sportovních celebrit, např. lídrem pražské kandidátky Sportovců je někdejší populární fotbalista Ladislav Vízek.

Nedávno jsem v papírových novinách (odbočka pro mladší čtenáře, ano, papírové deníky skutečně stále existují) četl článek, kde se vyjadřovali reprezentanti tohoto hnutí. Bývalý basketbalista sděloval – je trestuhodné, jak se tu zapomíná na košíkovou. Následoval bývalý hokejista – nikdo zde neříká, jak se zapomíná na financování ledního hokeje. Pak tam byla citována tuším bývalá atletka zvěstující, že se výrazně podceňuje veřejné financování atletiky, až se vyjmenovaly asi všechny sporty světa, a světe div se, ČR je všechny zapomíná pořádně financovat.

Což je na stranu druhou spravedlivé, sportovci si mezi sebou nezávidí. Bylo by smutné, kdyby třeba vodní pólo bylo podfinancované a curling naopak přeplácen.

Volič čtoucí si noviny v metru si řekne – jo, sport, ten je podceňován, mají pravdu. Kdo rozumný by byl proti podpoře sportu.

Férové by však bylo, kdyby např. zmínění Sportovci pro společnost řekli spoluobčanům jasně – dejte více peněz na fotbal, ale snižte o to platy učitelů, či dejme více veřejných financí na tenis a snižme financování např. dětské onkologie.

Závěr

Mám za to, že součástí volebních slibů v moderním a slušném státě by se mělo stát i řečení pověstného B, tedy kde se na to vlastně ve veřejné kase vezme?

Pokud se politici nepolepší, nemožno vyloučit, že možná na to jednou bude muset vzniknout i nový správní orgán – Úřad pro dohled nad financováním předvolebních slibů.