Omilostní Zeman svého kamaráda Babiše?

Mocenská osa Ovar–Ojeb není nic nového, vzájemná náklonnost obou gentlemanů se projevila v politice opakovaně. Nyní však nastává možnost, že by Zeman mohl Babišovi pomoct z velké šlamastiky, ve které se pan velkouzenář momentálně nachází. Policie žádá Poslaneckou sněmovnu o Ojebovo vydání. Ale na všechna policejní stíhání existuje účinná náplast, jež podobné bolístky umí vyléčit doslova jedním podpisem. Ona náplast se jmenuje milost prezidenta republiky. Pokud Babiše a Faltýnka sněmovna vydá ke stíhání, může prezident doslova jak mávnutím kouzelného proutku celý proces zastavit a Babišovi ušetřit starosti.

Onen kouzelný proutek — prezidentská milost — by sice vyvolal mezi příčetnými občany vlnu protestů, ale to může být panu prezidentovi úplně jedno. Jeho voliči — podobně jako voliči Babiše — totiž na zdravý rozum a elementární spravedlnost nevěří, voliči obou pánů jsou fanatickou sektou, která bezmyšlenkovitě přežvykuje a nekriticky obdivuje své hrdiny — Zemana a Babiše. Takže ta milost by pro prezidenta ani pro Babiše nepřinesla žádné negativní side efekty.

Možnost prezidentské milosti za dotační podvod pro Babiše se jeví poměrně pravděpodobná, i když se podíváme na tweety Zemanovy pravé ruky — jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka. První Ovčáčkova (tudíž Zemanova) reakce z desátého srpna na článek v médiích o žádosti o Babišovo vydání zněla: „Jak se tohle bude započítávat do volební kampaně, to věru nevím. Bezúplatné plnění?“ Pan prezident a jeho mluvčí dávají najevo neurčitou nelibost nad stíháním a skutečnost, že policie chce obvinit pravděpodobného vítěze podzimních voleb, protože kradl, je nechala zcela chladnými.

Dvanáctého srpna pak Ovčáček píše na Twitter: „To je ale všude ticho! Co to OKD? Že on nám ho odnesl čáp...“ Jasně, v momentě, kdy chtějí stíhat šéfa ANO, je přece čas připomínat staré Sobotkovy kostlivce, to dá rozum. Následně Ovčáček říká aktuálně.cz, že sestavováním vlády po volbách prezident jmenuje vítěze voleb, tedy i v momentě, kdy ten vítěz voleb bude náhodou zrovna stíhán pro zlodějiny. Později v sobotu Ovčáček tweetuje: „TOP 09 se nelíbí, že premiérem bude jmenován vítěz voleb. Demokracie se už partaji M. Kalouska asi nezamlouvá, a tak nás táhne na Východ.“ Jasně, to, že Babiš kradl, znamená, že nás Kalousek táhne na Východ, to přece dá rozum! Osa Babiš–Zeman je evidentně potvrzena.

V neděli třináctého jsem tedy panu mluvčímu zavolal, zda Zeman chystá pro Babiše milost. Ovčáček odpověděl šalamounsky: „Neuvažuje. Zatím ani nebylo zahájeno trestní stíhání.“ Jasně. Takže pan prezident momentálně neuvažuje, ale pokud Babiše vydají a trestní stíhání zahájí, možná se jeho postoj změní. Podobně, jako se změnil jeho postoj ke jmenování premiéra, jemuž hrozí trestní stíhání. V době krize kolem Nečasovy vlády něco takového odmítal. Ale Babiše by, jak sdělil aktuálně.cz, v případě jeho volební výhry jmenoval premiérem bez váhání. Takže myslím, že si může pan velkouzenář Babiš v klidu odfrknout. Pokud by ho skutečně sněmovna vydala, prezidentská milost to jistí.