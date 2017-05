Burani v televizi aneb Krize demokracie a striptérka Regina | Reflex.cz

Ještě před dvaceti lety „ukazovali v televizi“ lidi, kteří prošli nějakým sítem, nějakou zátěží a předvedli nějaký výkon. Jinak se „do televize“ běžný člověk nedostal. To, co je v televizi, obrovsky ovlivňuje masy. Když je někdo na obrazovce, stává se z něj rázem opinion leader, podle něhož si formují postoje diváci — často statisíce diváků. A dlouhá desetiletí od rozšíření televize byl systém nastaven tak, že „v televizi“ dostávaly prostor v podstatě jen elity. A to i ve vysílání popkultury — populární zpěvák nejlidovějšího vkusu má alespoň elementární proškolení, co říkat a jak reagovat, jeho manažer ho nenechá plácat do televize úplné kraviny.

Takže se ještě donedávna — i přes televizní obrazovku — stávaly pozitivní identifikační modely, vzory či lídry veřejného mínění lidé, u nichž bylo nějak ošetřeno, aby nevykládali úplné nesmysly. Pokud se na obrazovce objevil nějaký sociopat — dejme tomu Katka nebo René od dokumentaristky Třeštíkové —, byl jasně prezentován v roli zkrachovalce a bylo jasné, že se opinion leadrem stát nemůže.

Pak ale nastala epocha reality show — svým dílem jsem k tomu přispěl projektem nekoukat.cz, kdy jsem měsíc žil pod dozorem on-line připojené kamery, i já —, kdy se na obrazovku může dostat doslova každý. Pokud je dostatečně bizarní, pokud zajistí dostatečnou sledovanost, je v televizi — a bez toho, aby mu někdo vysvětlil, co si má myslet, když on sám v oboru myšlení příliš nevyniká. Ikonickou postavou tohoto trendu se stala striptérka Regina z jedné z prvních českých televizních reality shows.

Neboť tvůrci pořadu předpokládali, že obsazení takového člena do týmu reality show přinese řadu zcela neočekávaných a neočekávatelných situací, které diváky pobaví a zvýší sledovanost. Takže Reginu poslali na obrazovku, aniž by se znervózňovali myšlenkou, že z ní tím udělají pozitivní identifikační model, vzor. Proto se na nějakou dobu vzorem, s nímž se chtějí ztotožnit, stala pro méně inteligentní mladé lidi striptérka Regina.

To, co Regina řekla, byla pravda, to, co dělala, bylo moudré a to, co si myslela, si po ní myslely možná desítky, ale také možná stovky tisíc méně inteligentních spoluobčanů. Přitom teze, že děvče živící se tancem u tyče má určovat postoje národa, je opravdu neudržitelná.

Za dvacet let éry reality shows se stalo normou, že opinion leadrem se stává kdokoliv, kdo je v televizi. Kterýkoliv buran, hlupák a nevychovanec. A pro takto zpracovaný národ je pak zcela normální, když Zeman mluví o k***ách, Babiš posílá členy vlády do p**i a i slušný Sobotka ojebuje. Nechali jsme zapomenout na pozitivní vzory a na jejich místo jsme dali společnici Reginu. Zeman, Babiš a jejich politická kultura jsou toho zákonitým následkem.