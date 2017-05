Babiš už premiérem nebude. Pravda o velkouzenáři může zachránit Česko | Reflex.cz

Volební průzkumy ukazují jasně, že Andrej Babiš a jím vlastněné hnutí ANO získají více než třicet procent hlasů. Je pravda, že volební průzkumy už v minulosti — a nejen u nás — zoufale ujely. Ať už to byla totální jistota volebních průzkumů, že Trump nemůže být americkým prezidentem, nebo jistota sociální demokracie před minulými volbami, že bude mít třicet procent — realita voleb ukázala průzkumníkům, že úplně všechno se prognózovat nedá. I kdybychom ale připustili, že tentokrát agentury prorokující Babišovo vítězství ve volbách mají pravdu, tak můžeme dnes už skoro s jistotou konstatovat, že ani volební výhra už nebude Andymu nic platná.

Aféra kolem dluhopisů se převaluje naší veřejnou scénou už měsíce a pomalu erodovala Babišův koaliční potenciál. Pak prasklo, jak zpoza opony tahá za nitky MF Dnes a ovlivňuje její obsah, aby škodila jeho oponentům. No a pak prasklo, že pro Babiše a Přibila někdo krade informace z živých policejních spisů a že Babiš rozhoduje o tom, že se nějaká špína na konkurenci — sociální demokraty — nechá před jejich sněm nebo před volby.

Prostě — je prokázáno, že oligarcha vodí „své“ novináře jako loutky, ovlivňuje přes svoje média politické dění a má přístup do živých vyšetřovacích spisů bezpečnostních složek. S tím, že ten přístup k utajovaným materiálům zneužívá k vyřizování vlastních účtů v politice. A lidi se, že to tak musím napsat, už konečně na..ali.

Takže Babiš přišel o veškeré zbytky koaličního potenciálu, který mu ještě zůstal. Mezi současnými parlamentními stranami neexistuje ani jediná — včetně komunistů —, jejíž voliči by „svým“ politikům povolební mesalianci s Babišem prominuli. Nyní už je zcela jasné, že kdo se nyní dá do paktu s Andrejem, tak končí. Babiš už je pro běžného občana — a zcela oprávněně — zařazen ve stejné škatuli jako doktor Rath se svou krabicí od vína se sedmi milióny. Věřím, že vrcholní politici by se přes veškeré emoce po volbách nakonec nějak s Andym dohodli.

Míra na...nosti národa však překročila kritickou mez — a tak je dnes už všem jasné, že povolební koalici s Babišem nebo tichou toleranci jeho menšinové vlády by jim jejich voliči nikdy neodpustili. V populaci je stejná nálada, jako byla po rozehnání CzechTeku. Tehdy byl zcela nepřijatelný a všeobecně nepřípustný Jiří Paroubek. Dnes se díky cause s dluhopisy a následnou odposlechovou smrští dostal do role prašivce české politiky Andrej Babiš a nezachrání ho, ani když zlevní koblihy.

Pokud získá ve volbách těch předvídaných třicet procent od svých oligofrenních sympatizantů, bude mu to prd platné a pošupe do opozice a následně do zapomnění jak Paroubek po CzechTeku — a to je dobrá zpráva pro všechny, kteří mají strach o českou demokracii. Proto končím heslem: Budiž Babišovi politická kanalizace lehká!

Více o střetu králíčka Sobotky a predátora Babiše si přečtěte v novém tištěném Reflexu, který vychází ve čtvrtek 11. května.