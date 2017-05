Analýza Bohumila Pečinky: Zeman není císař! Pokud odvolá pouze Sobotku, zachová se jako prase | Reflex.cz

Nejotřesnější na celé vládní krizi jsou televizní a rozhlasové debaty ústavních právníků a politiků na téma, co s demisí vlády udělá prezident Miloš Zeman. Všichni politici a většina ústavních právníků si nechala vnutit představu, že žijeme v absolutistické monarchii, kde hlava státu může téměř všechno. Proto ty nepochopitelné řeči, že teď je to na panu prezidentovi, že pan prezident narýsuje novou perspektivu nebo dokonce určí jinou vládu. Ne, ne, ne.

Krátké přečtení ústavy České republiky a shrnutí dosavadních ústavních zvyklostí hovoří jasně: prezident má demisi přijmout (pokud nehrozí nějaké mezinárodní komplikace – válka apod.) a neprodleně pověřit představitele vítězné strany (v tomto případě ČSSD) sestavením nové vlády. Může mu dát deset, čtrnáct dní nebo dokonce tři týdny. Potom se odehraje další kolo a na řadě je představitel druhé nejúspěšnější strany. Všechno nad rámec této zvyklosti je výsledkem síly, kterou Zeman, a v některým momentech i jeho předchůdci vnutili českým politikům.

Co mohou způsobit dobře maskované lži Andreje Babiše:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohumil Pečinka analyzuje dobře maskované lži Andreje Babiše • VIDEO Martin Bartkovský

Když člověk poslouchal ústavní právníky a politiky, jak se hrbí před autoritou prezidenta republiky a jakých krkolomných interpretací ústavy se dopouštějí, došlo mu jedno: tihle lidé jsou schopni v jiné konstelaci zdůvodnit cokoli: od justičních vražd po prodávání lidí do otroctví, řečeno s nadsázkou.

Online vidíme, jak politika je dynamický proces a že jedna síla zatlačuje druhou a když si „ochránci zákonnosti“ nechají vnutit prezidentovu interpretaci jeho pravomocí, tak ji prostě budou mít. Chtělo by se jim říct: vy ustrašené duše, Zeman není středověký král, nic vám neudělá.

Co přijde po pádu vlády:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohumil Pečinka o tom, co přijde po pádu vlády • VIDEO Martin Bartkovský

Nejskandálnější pak je informace, že prezident republiky údajně uvažuje o tom, že demise Sobotkovy vlády by vlastně byla jen demisí premiéra, ten by byl vyměněn a jelo by se dál i s Babišem. Jestli s tímto Miloš Zeman skutečně vyjde, pak řekněme jasně a nedvojsmyslně: prezident republiky se k ústavě chová jako prase a podobně by se veřejnost měla zachovat k němu.

V tom případě by se poslanci a senátoři měli sejít a oficiálně proti tomuto ohýbání ústavy protestovat. Namísto toho, aby žmoulali v ruce čepici a nahrbení do televizí opakovali mantru, že pan prezident nejlépe ví, jak krizi vyřešit. Pokud Zeman tímto způsobem půjde proti ústavě, je jakýkoli prostředek dobrý. Od hlasitého, i když formálního vyjádření nedůvěry až po demonstrace.