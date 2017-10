Další prezidentská ostuda: Zeman by si nechal proplatit i zábor Sudet

Obsaď vojensky kus sousedního státu, pak tu okupaci označ za hotovou záležitost a oškubanému sousedovi nabídni podle čtverečních metrů či počtu občanů nějaký rubl nebo naftu. Pochybuji ale, že by Rusové někdy někomu něco za okupaci dali. Mají vlastní metodu, i když té Zemanově podobnou. Najdou si v okupované zemi lidi, jež označí za tamní lidovou vládu, a ta je dodatečně pozve. Na Krymu udělali volby v jejich pojetí, hádejte, jak dopadly.

Zeman šel v krymské krizi dál než naši komunisté. Ti šíří demagogii, že tatarský Krym byl ruský, že ho Ukrajině dal Ukrajinec Chruščov, když v Kremlu vládl, a že si Rusové vzali, co jim kdysi patřilo. Tak se dá rozbourat celá dějinami prolezlá Evropa, kde kdeco někdy někomu jinému patřilo. Kusy Ukrajiny by mohli chtít Poláci a Litevci. Krym Tataři. Němci kus Polska. Maďaři kus Rumunska. Italové Istrii. Němci Alsasko. Vydalo by to asi na sto agresí a válek. Každý má nějaké právo.

Proto dnes v Evropě platí, že hranice se mohou měnit jen svobodnými smlouvami mezi státy, ne agresí. Jde to. Při stoupající mezinárodní hospodářské a politické spolupráci význam hranic klesá. To by komunisté měli vědět. (Je záhadné, proč podporují Putina, ten už komunista není. Láska našich komunistů k Rusku je buďto železný zvyk, nebo přirozený obdiv k východnímu samoděržaví, což Putin buduje.)

Zeman se s touto demagogií nemaže. Říká přímo: Seberte násilím kus sousedního státu a vrazte do toho nějaké rubly. Tento prezident Zeman je věčnou záhadou. Ruský agent to asi není, spíš vše páchá dobrovolně z vlastního rozumu. Problém asi bude ten rozum. Je asymetrický, někdy ještě jasný, vyzařující samolibou inteligenci. Jindy až temný, iracionální, kde samolibost už rozum porazila. Není příjemné psát o vlastním prezidentovi negativně. Myslelo se, že to bude funkce s důstojností. Ale být slepý a mlčet, nevím… Možná by bylo dobré nabídnout dotyčného Rusům ke koupi. Vezměte si ho a zaplaťte za něj, co může stát. Asi tak tři rubly.