Jaroslav Kubera: Zeman si v kampani ukojí ego, ale pak prezidentství položí

Vaše skoro ohlášená prezidentská kandidatura, jak to s ní tedy je?

Mnozí lidé neumějí rozlišit, kdy používám humor, protože většinou i vážné věci říkám s nadsázkou.

Zeptám se jinak: je pravda, že máte sedmnáct senátorských podpisů pod návrhem na vaši kandidaturu?

Není to pravda, mám jich devatenáct, podívejte. Na druhou stranu, když se objeví kandidát, s nímž budu spokojen, klidně před ním smeknu, strčím podpisy do tašky a hotovo. Nemusím je použít.

Vaše gesto čtu takto: Kubera si vytváří pozici pro případ, že Zeman odstoupí, aby mohl vystartovat do voleb. Je to tak?

Je to jen částečně pravda. Myslím, že Zeman do kampaně půjde, ukojí si ego, ale pak prezidentství položí. Je jedno, jestli to bude za měsíc, půl roku, nebo rok. Jak ho znám, bude se bavit, jak se o ohlodanou kost budou hádat zbylí kandidáti. To je jeden možný scénář. Strašně záleží na říjnových volbách do Poslanecké sněmovny a jejich výsledcích.

Jak ovlivní existence vlády prezidentské volby?

Někteří neúspěšní kandidáti do Poslanecké sněmovny usoudí, že by bylo dobré to zkusit „aspoň“ na Hrad.

Takže to shrňme: senátor Kubera má podporu 19 senátorů, ale podporu své strany nemá. Takže jste vlastně jen vystřelil světlici a řekl: Jsem tady a připraven.

To je možná pravda. Současně respektuju taktiku ODS mlčet do parlamentních voleb o prezidentském kandidátovi.

