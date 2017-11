Fištejn: Znovu hrozí ruská „bratrská pomoc“, Zemanovy šance po volbách vzrostly

Vítězství Andreje Babiše ve volbách výrazně posilnilo Miloše Zemana. Myslí si to publicista a komentátor Jefim Fištejn, podle kterého bude Zeman hrát Babišovu hru a udělá vše pro to, aby vyjednávání o vládě kulminovalo před prezidentskou volbou.

Podle Fištejna je přitom Zeman ideově nakloněn Rusku a imponuje mu tamní autoritářský režim. Publicista zároveň říká, že další politické strany možná kvůli strachu z Okamury půjdou do vlády s Andrejem Babišem. Půjde prý ale jen o alibistickou zástěrku, za vším je totiž touha po moci. Co by pro politiky znamenalo vládnutí s Babišem? Co vlastně Andrej Babiš chce? Může ještě Miloš Zeman prohrát? A kdy do Česka znovu dorazí ruská „bratrská pomoc“? Jefim Fištejn odpovídá v rozhovoru s Pavlem Štruncem.