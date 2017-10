Jako zásadní změnu vnímání politiky vidí výsledky letošních voleb (a nejen těch v Česku) psychiatr Cyril Höschl. Ukazuje se totiž, že dnes už ztratil v politice význam souboj pravice a levice a místo toho nyní dominují pojmy jako tradiční vs. netradiční, přímá demokracie vs. stát jako firma, parlamentní vs. neparlamentní demokracie či mladí vs. staří.