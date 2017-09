Zase simuluje, ku*va! Poslechněte si, co fotbalisté říkají, když si myslí, že je nikdo neslyší

Tři červené karty, devět žlutých, chybně neuznaný gól Sparty, zvýšená nervozita na obou stranách. Nejvíce vyostřeným zápasem letošní ligy byl zatím duel 3. kola mezi Libercem a Spartou. Abychom vám dění na hřišti přiblížili co nejlépe, rozhodli jsme se z vyhecovaného utkání udělat speciální díl Odezřeno. Podívejte se a poslechněte si, jak se sudí Zelinka marně snažil kočírovat hráče, a jak mu to fotbalisté obou týmů moc neusnadňovali.

Duely Liberce a Sparty? To už je tradičně hodně emotivní záležitost, která se často „dohrává“ ještě několik dnů po zápase. To jasně potvrdily oba týmy ve 3. kole HET ligy, kde padly hned tři červené karty a zástupci obou klubů se do sebe následně pustili.



Nový díl pořadu iSport TV Odezřeno se věnuje právě vyhecovanému šlágru. Fanoušci si tak mohou například poslechnout, jak svérázně odpovídal hráčům sudí Miroslav Zelinka. A nechybí ani nadávky hráčů, trenéra Jindřicha Trpišovského či prosby zahraničních hráčů Sparty v angličtině.