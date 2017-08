Video z třetího dne na Colours: Návrat legendy, šílenec v červeném a JXD na plátně

Třetímu dni na festivalu Colours of Ostrava jednoznačně vládli Midnight Oil. Premiérové vystoupení australské legendy v Česku bylo jednou z nejočekávanějších věcí vůbec. Frontman Peter Garrett, který se k muzice vrací z vrcholné politiky, ještě před koncertem zaskočil rozesmát zaplněnou Reflex Alarm Music Stage, kde vesele debatoval s naší redaktorkou Veronikou Bednářovou. Roman Černý ulovil v zákulisí veselou partičku St. Paul and the Broken Bones, která krátce předtím předvedla fenomenální výkon. Excentrický zpěvák Paul Janeway v rudém obleku zahazoval boty, svíjel se na pódiu a jeho podmanivý hlas mu vyzpíval dlouhé ovace. Poslední tečkou pak byla projekce dokumentu NEPŘESADITELNÝ o životě a díle JXD, který na Colours dovezl časopis Reflex i s hlavním protagonistou i režisérem Igorem Chaunem. Podívejte se na video!