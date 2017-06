Na ženu čekal v tanku před synagogou a Reflex by přeložil do angličtiny. Izraelský veterán Hugo Marom | Reflex.cz

Pilot, izraelský válečný veterán a český rodák Hugo Marom navštívil před nedávnem Prahu. Vyzvedl si, mimo jiné, i zásilku našich speciálů o Izraeli a hned se nad nimi vášnivě rozpovídal. Mluvil o potřebě připomínat význam československé pomoci vznikajícímu židovskému státu, o tom, jak potkal svou ženu během výcviku v Olomouci i o tom, jak by speciál časopisu Reflex přeložil do angličtiny i hebrejštiny a vyslal ho do světa.