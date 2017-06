Kardiochirurg Pirk: Zeman na práci prezidenta nemá. Patří do invalidního důchodu | Reflex.cz

Zeman patří do invalidního důchodu, neměl by kandidovat, říká kardiochirurg Pirk

Jasný vzkaz Miloši Zemanovi poslal jeden z nejuznávanějších českých lékařů, kardiochirurg a přednosta IKEM Jan Pirk. Podle něj Zeman už zdravotně na práci prezidenta nemá a měl by si užít odpočinku. „Kdyby dělal jakékoliv jiné zaměstnání, tak by byl v invalidním důchodu,“ říká Pirk v rozhovoru pro Info.cz. On sám by mu opětovnou kandidaturu už nedoporučil. Druhým dechem ale dodává, že aktuálně nevidí nikoho, kdo by současnou hlavu státu mohl porazit.