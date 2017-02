30 let v branži a tisíce žen v posteli. Do kin míří kontroverzní dokument o králi porna Roccovi Siffredim

Snímek s prostým názvem Rocco vstoupí už za měsíc do tuzemských kin. Bude se točit kolem konce kariéry nejznámějšího pornoherce všech dob Rocca Siffrediho. Dokument mapuje temnou stránku filmů pro dospělé, rodinné vazby hlavního protagonisty a život na dvou rozdílných frontách – manžel a otec vs. „italský hřebec“ porna. Rocco Siffredi znamená pro pornografii to, co Mike Tyson pro box nebo Mick Jagger pro rock 'n' roll: je žijící legendou. Jeho matka chtěla, aby se stal knězem, on však svůj život zasvětil jinému bohu: chtíči. Podívejte se na první ukázku filmu s českými titulky.