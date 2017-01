Kamil Kydalka: Na ten pseudohumanismus Evropa jednou zahyne

Na podzim jste řekl, že hodláte žalovat Česko u štrasburského soudu pro lidská práva kvůli své svobodě projevu. Pokud to stále platí, jak jste daleko?

Samozřejmě, platí. Právě mi volal můj advokát, že už jen dopilovávají překlad, aby to do Štrasburku mohlo odejít.

Jen ve zkratce uvedu, oč jde: kárný senát vás kdysi pokáral, že jste se jako soudce nepřiměřeně vyjadřoval k politice při komunálních volbách. Napsal jste do obecního zpravodaje v Mnichovicích článek, v němž jste kritizoval některé místní politiky. I Nejvyšší správní soud pak řekl, že soudce musí být ve veřejných vyjádřeních zdrženlivý. Teď to tedy „ženete“ do Štrasburku. Vážně si myslíte, že by soudci měli mluvit do politiky?

Je to trochu komplikovanější, ale budiž. Bavme se jen obecně.

Dobře. Proč ten Štrasburk? I zdejší soudci přece řekli, že soudce má právo vyjádřit se k politice, jen v tom musí být jistá přiměřenost.

Ale neřekli, kde ta hranice přiměřenosti je. Podle mne se soudce může vyjadřovat jako každý jiný občan. Kdyby v Listině základních práv a svobod bylo pro soudce nějaké omezení, tak neřeknu ani popel. Ale u svobody slova a svobody názorů nic takového není. Nikde není napsáno, že soudce je něco horšího. Navíc jsem volby a sestavení mnichovické povolební koalice neovlivnil, jen jsem vyjádřil názor jako občan, který tam chataří.

Takže i soudce může veřejně vystoupit na pódium a zvolat: „Císař „Pán je vůl“, „Prezident se mi nelíbí“ a podobně?

Jistě. Jde jen o to, zda to, co kritizujete, se vás týká jako občana, anebo to zasahuje přímo do vaší profese. Dám příklad: Pokud bych soudil kauzu, kde bude přítel nebo přítelkyně pana prezidenta a on vystoupí a řekne: „Soudce to dělá nějak divně,“ tak nevidím důvod, proč bych se nemohl ohradit. Na druhé straně nevidím důvod, proč bych měl obecně komentovat třeba zahraniční politiku vůči Brazílii. Já se vyjádřil k lokálnímu problému.

S čistým svědomím byste tedy napsal třeba článek, jenž by komentoval kroky vlády v ekologii?

Mohl bych, pochopitelně. Ne jako soudce, ale jako Kydalka. Proč bych se jako občan nemohl vyjádřit k ekologii a politice?

Pak se vás tedy zeptám, jaký je váš názor občana a současně právníka na migrační krizi. Zdá se, že Evropu svazuje tolik zákonů a předpisů, že si ani s ekonomickými uprchlíky neví rady, nedokáže je dostat zpět do jejich zemí. Zkrátka, že se evropská společnost nechala svým právem ve jménu lidskosti zcela spoutat. Vidíte to jinak?

Já tomu říkám pseudohumanismus. Na něj Evropa jednou zahyne. Nechci komentovat imigrační krizi tam a onehdy. Základní problém je v tom, že je nám ze strany Německa a jeho kancléřky dva roky tvrzeno, jak ti imigranti utíkají z bojových oblastí, jsou chudáci, postižení. Dneska zjišťujeme, že většina lidí, kteří skutečně utekli před válkou, zůstává v utečeneckých táborech v Turecku a na Blízkém východě, nemají peníze na převaděče do Evropy. Už to někdo řekl, ale je skutečně absurdní, že můžete být potrestaná za chytání ryb bez povolenky, zatímco přejdete-li ilegálně hranici jako uprchlík, nestalo se nic. Ale stalo! Ten člověk si tady přece nemůže chodit, kudy chce. Proč kritizovat Maďary, že postavili plot?! Celé to přece musí mít nějakou štábní kulturu.

Vidíte v imigraci ohrožení západní civilizace?

To je ohrožení celé evropské civilizace. Pokud já pojedu do Saúdské Arábie, logicky se přizpůsobím tamním pravidlům. Když se nebudu chtít přizpůsobit, zůstanu doma. Tak holt i ti, kteří sem přijedou, se musí přizpůsobit zdejším pravidlům a zákonům.

Čili ta evropská bezradnost neleží podle vás v zákonech a předpisech, jež nelze jen tak jednoduše změnit?

Když se chce, jde změnit všechno. Představitelé EU se už dva roky scházejí, to jsou samé summity, podsummity, nadsummity, ale výsledek je prakticky nulový. Vážně je problém, pokud takový uprchlík nezíská azyl a odvolání se vleče roky. Nelze ho jen tak vyhostit a on se pohybuje neznámo kde. Měl by být teoreticky ve vyhošťovací vazbě, jenže kde chcete všechny ty lidi držet? Evropa prostě nebyla na ten nápor lidí vůbec připravená, přestože se migrace čekat dala.

Celý rozhovor vychází v tištěném Reflexu ve čtvrtek 26. ledna