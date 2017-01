Migrény jsou jako deprese, každý tvrdí, že je má, ale málokdo si tím peklem opravdu prošel

„Já dneska nejdu, bolí mě hlava, asi mám migrénu.“ Pojďme si říct, že pokud pronesete tuto větu a sedíte v práci, jste mezi lidmi, pod zářivkami, díváte se do monitoru a u toho do telefonu někomu tvrdíte, že máte migrénu, tak ji opravdu nemáte. Je důležité uvědomit si, že ne každá bolest hlavy je migréna, stejně jako ne každá špatná nálada je deprese. Zároveň migréna není pouze bolest hlavy, je to jeden z příznaků.