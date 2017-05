Ženy samoživitelky si musí najít jiného chlapa, tvrdí předseda KDU-ČSL Bělobrádek | Reflex.cz

Ve stanovách strany se můžeme dočíst, že KDU-ČSL prosazuje sociálně tržní hospodářství s potřebným ohledem k těm, kdo zůstávají na okraji společnosti.

"Sociální systém musí být trampolína, kam spadnete, ona vás zachytí a pomůže vám vrátit se zpátky. Pak je zde určitá skupina lidí, kteří samozřejmě naši pomoc potřebují vždy a bezvýhradně, protože nejsou schopni se sami o sebe postarat," říká předseda strany Pavel Bělobrádek.

Patří do této skupiny i děti se zálohovaným výživným, které teď prosadila vláda, jejíž jste součástí? Pan Čunek nedávno řekl, že žena v této situaci si za ni může sama a měla by tedy nést její následky.

To tak v životě bývá: když máte 25 tisíc členů, ne každý stoprocentně souhlasí s kompromisním výsledkem toho, co programová rada připravuje, a těch názorů na danou problematiku je velmi mnoho. Já jsem třeba byl nějaký čas předsedou jedné z našich odborných komisí a nalézt finální kompromisní návrh nebylo vždy úplně jednoduché. Ten spor uvnitř KDU-ČSL byl, jeden z našich zaměstnanců byl například právě v té situaci, kdy vyrůstal bez otce, otec neplatil výživné a on tak žil velmi chudě. Na druhou stranu v zemích, kde se náhradní výživné zavedlo, se lidé začali daleko více rozcházet.

Na to máte výzkumy?

Ano, existují výzkumy z některých zemí, které jsme měli v podkladech. Jde opět o onu míru. Myslím, že to, co je pro mě a pro drtivou většinu křesťanských demokratů jasné, je, že jde o dítě. Ty peníze nejsou určeny pro dámu nebo pro pána, který zůstane sám – to je menšina, ale také se to stává, tak abych byl korektní. Na druhou stranu je tu důležitý argument – a já dávám pro i proti, protože si myslím, že to je fér – jestliže stát neumí vybrat peníze od těch, kteří platit mají z rozhodnutí soudu, čí je to chyba. Zálohované výživné znamená, že my vlastně říkáme, že nejsme schopni vybrat peníze od těch, kteří platit mají, a proto to zaplatíme všichni. Pro nás je však stále principiálně důležité dítě a není možné, aby zde byly děti bez prostředků kvůli tomu, že stát není schopen z jejich rodičů vymoct peníze, které mají dát. Na druhou stranu je evidentní, že se tento nástroj nesmí stát něčím, co bude motivovat lidi, aby se rozcházeli.

Snad by se lidé nerozcházeli kvůli pouhé existenci zálohovaného výživného…

No určitě ne, ale bude tady skupina lidí, kteří to budou zneužívat. Dokonce jsou takové situace, že dámy nahlásí staršího člověka v komunitě, kterého znají, protože když zemře, tak bude brát nějaký příspěvek.

Nemůžeme tedy vylít vaničku i s dítětem.

Přesně tak. Musíme si však také nalít čistého vína – rozpad rodin je z velké části dán i tím, že je tu poměrně robustní sociální systém.

Ženy samoživitelky jsou však jedna ze skupin, které jsou nejvíce ohroženy chudobou, což vyplývá i z výzkumů.

No tak si musí najít jiného chlapa.