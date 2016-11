V USA končí možnost volit prezidenta poštou

Jedenatřicetiletá online marketingová ředitelka hotelové společnosti Laura Nolte vyrostla a vystudovala v New Yorku. V noci na pondělí z něj odjíždí na několik let pracovně do Nizozemska. Stala se tak jednou ze statisíců Američanů, kteří nechtěli svůj hlas zahodit kvůli cestování. Ve svém newyorském bytě na dolním Manhattanu proto minulý týden odvolila předčasně.