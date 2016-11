Mediální podpora Clintonové nepomohla, Trump vyhrál tahem na branku

Nezávislý a nezaujatý moderátor se neptá, kde se stala chyba. Ale proč si myslíte, že vyhrál Trump? Stejně tak nelze snižovat rozhodnutí svobodného člověka, jež projevil v demokratických volbách. Zkrátka, chyba se stala ta, že demokrati přestali být demokrati. Takhle jednoduché to.

Levicové strany, v USA demokraty, u nás ČSSD, ovládli neomarxisté, progresivisté, levicoví liberálové, nazvěte si je, jak chcete. Pro lepší ilustraci, u nás je představují Marksová-Tominová, Dienstbier či Pelikán. Obecně je lze charakterizovat tak, že vystudovali nějakou vysokou nematematickou školu, pak rovnou nastoupili do státní správy nebo to vzali s mezipřistáním v nějaké lidskoprávní neziskovce.

Jejich politika je brutální sociální inženýring, kdy pod záminkou „děláme dobro“ ukrajují nám, běžným lidem, kus po kusu z naší svobody. V tom jim pomáhají mainstreamová, zejména veřejnoprávní média, odkud se dnes od rána valily potoky slz. Z volby Donalda Trumpa jsou upřímně zděšeni. V Americe jsou tak rozloženi na prvočinitele, že už navrhují kandidátku pro příští volby – Michelle Obamovou. U nás jsou neomarxisté zděšeni z toho důvodu, že podobným šturmem by je mohli hnát i zdejší voliči, a volby jsou za rohem.

Ono je to totiž všechno trochu jinak, než jak se nám snaží média předestřít. Donald Trump je pro lidi čitelný, autentický, umí vydělat peníze, být miliardářem v New Yorku není totéž co být miliardářem v Česku. To už potřebujete jinačího fištróna. Má tah na branku, nemluví hyperkorektním politickým newspeakem, mluví, „jak mu zobák narost‘“.

Nám do Evropy třeba vzkázal, že je potřeba v rámci NATO dodržovat závazky ohledně financování obrany. No jasně. Také nechodíte na oběd s kamarádem a pořád za něj neplatíte. Stejně tak podání ruky s Putinem lze pochopit i z jiného úhlu. Rusko chce být velmoc a bude, tak je lepší být kamarádi a společně dát na držku Islámskému státu. No a pak si zase někoho najdeme.

Největší problém ale vyvstává ve zděšení politologů, médií, průzkumných agentur. Jak jsme mohli slyšet, spousta vlivných amerických médií i jednotlivých respektovaných novinářů se veřejně postavila na stranu Hillary Clintonové. Co to znamená? Že média ne zcela rozumějí svým čtenářům, divákům. Že přes obrovskou mediální podporu demokratů, bez podpory republikánů voliči šli a zvolili Donalda Trumpa.

A jednu mediální poznámku na závěr. Když zde lidé odhlasovali vstup do EU, prokázali podle médií svou politickou vyspělost. Když titíž lidé zvolili Miloše Zemana, byli to nevzdělaní lidé z venkova. Prezidenta Zemana také nemusím a kritizuju ho, kde se dá, ale respektuju, že byl zvolen.