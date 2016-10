Poslední předvolební debata v USA: Trump musí zabrat

V noci na pátek se v Las Vegas odehraje poslední plánovaná debata Donalda Trumpa a Hillary Clintonové. Pro kandidáta republikánů je to pravděpodobně poslední možná šance zvrátit nepříznivý vývoj volebního klání, do něhož zbývají již jen tři týdny. Očekávaná debata začne ve tři hodiny po půlnoci.

Opět platí, že média Trumpa a jeho prezidentskou kampaň již odepsala, a objevují se dokonce titulky typu: Trump se vrací k podnikání. Neuškodí se proto podívat na současné průzkumy.

V těch celostátních Clintonová aktuálně vede a její náskok po zveřejnění Trumpova videa, v nichž mluvil velmi neuctivě o ženách, narostl přibližně na šest procent. Ani takové vedení jí ovšem zatím nedává rozhodující vedení v počtu volitelů, kteří se vybírají na úrovni jednotlivých států Unie. Jistých jich má nyní 256 z 270 potřebných k zisku prezidentského křesla v Bílém domě. To jí dává jasnou převahu nad miliardářem z New Yorku, „jehož“ dají dohromady 170 volitelů.

10 bitevních polí

Ve hře tak zůstává deset států, v nichž je rozdíl méně než pětiprocentní, a analytici je proto řadí mezi ty, o nichž se stále bojuje. Clintonové ovšem hraje do karet fakt, že v jejich rámci potřebuje uhrát jen málo: buď jeden z dvojice velkých států s mnoha voliteli (Floridu či Ohio), nebo dva menší. Aktuálně navíc dominuje průzkumům v sedmi z deseti „bitevních“ států.

Průzkumy navíc ukazují, že Trumpa jeho sexistické výroky příliš nepoškodily u voličů, kteří jsou rozhodnuti dát mu hlas. Například většina bílých mužů bez vyššího vzdělání video v předvolebních anketách označila za normální vychloubání, běžné v pánských šatnách. Kritickým momentem se ale pro Trumpa jeví fakt, že daleko hůře jeho extempore dopadlo na voliče, jež potřebuje, aby ještě dohnal několikaprocentní ztrátu na Hillary Clintonovou.

Proti všem

Jednu z posledních šancí na obrat mu nabídne noční debata, v níž ale potřebuje předvést naprosto odlišný výkon od toho, jak vystupuje poslední dny. Navenek totiž jeho kampaň v době „po videu“ nejeví znaky jasné koncepce a spíše vypadá jako série nekoordinovaných výpadů proti všem v okolí.

Dobře to je vidět na Trumpových výrocích na adresu šéfa republikánů ve Sněmovně reprezentantů Paula Ryana, který se od prezidentského kandidáta vlastní strany po zveřejnění videa distancoval. Trump mu to teď vrací každodenními nevraživými poznámkami, v nichž dominuje tvrzení, že Ryan nechce Trumpovo vítězství, aby sám mohl za čtyři roky kandidovat na prezidenta.

Tomu by se samozřejmě mohla zpovzdáli smát kandidátka demokratů Clintonová. Jenže i ta má své aktuální problémy, protože server WikiLeaks zveřejnil ukradené maily jejích spolupracovníků a v nich je třeba vidět, že její kritika na adresu Wall Streetu, kterou veřejně prezentuje, není z jejích úst moc upřímná. Kdyby Trump nebyl v horších problémech, asi by Clintonová měla co vysvětlovat. Bez skvělého výkonu republikánského kandidáta v noční debatě nebo nějakého nečekaného zvratu ale asi může Clintonová do Bílého domu „dojet“ i takto.