Jubilejní ročník Festivalu francouzského filmu začal s plnou parádou. Skvělým snímkem oscarového režiséra o Godardovi

Mezi festivaly národních kinematografií ční ten francouzský rozhodně nejvýše – tedy pomineme-li festival americké kinematografie, který máme v kinech tak nějak celoročně. A letos v rámci dvacátého ročníku FFF uvidíme hned šestnáct předpremiér nebo projekce francouzských filmů z oficiálního výběru festivalu v Cannes z let 2011–2016. Ode dneška do 29. listopadu můžete vyrazit na film v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Českých Budějovicích – a možná ten "váš" snímek půjde do běžné kinodistribuce a dostane se i do lokálních kin na menších městech.