Komiksoví Strážci galaxie: Já jsem Groot, tohle je Rocket

Strážci galaxie letos už podruhé dobyli česká kina, a tak není divu, že vydavatelství Crew konečně sáhlo po téhle hřivně nakladatelství Marvel, která u nás dlouho ležela ladem. První komiksoví Strážci galaxie už vyšli, ale u těch je to komplikované – musíte znát souvislosti marvelovského univerza, abyste si je užili naplno. To se spin-offem s prostým názvem Rocket je to o dost jednodušší.

Jistě, měli byste se trochu orientovat, protože tu padnou hned dvě narážky na Deadpoola, ale stejně všichni chodíme do kina, no ne? Jinak jde o prachsprostou kovbojku zasazenou do vesmírného prostředí. Shodou okolností je tu mýval… Pardon. Rocket není mýval. Zkrátka ten mimozemšťan podobný mývalovi je tu na všechno sám. A to je jeho největší problém, protože jiný podobný mluvící mýval v kosmu není. A Strážci mají také zrovna jinou práci.

Ale pozor – ukáže se, že Rocket možná zase tak sám nebude, protože náhle a dost nepříjemně zjistí, že zabil (tedy on nebo někdo, kdo se mu zatraceně podobá) spousty lidí/bytostí na všech okolních planetách. Ne že by Rocket byl neviňátko a nikdy nikoho nezabil! Povětšinou šlo ale o padouchy a to se přece tak nějak nepočítá.

Nebudeme vyzrazovat zápletku, ale s klidem můžeme prozradit, že po Rocketovi (v podání scenáristy a kreslíře Skottieho Younga a kreslíře Jakea Parkera) nejde jen tajemný vraždící mýval, ale taky jeho bývalky – což je komický prvek celého příběhu. Rocket je oproti očekávání lamačem dívčích srdcí a milé dámy se rozhodly, že mu zatnou tipec. Ale nebojte se, všechno je velmi cudné a komiks se hodí i pro děti (když budou ty Vánoce).

Jak už jsme napsali, celý příběh je jakási komická šílená kovbojka, v níž dochází k přestřelkám na nejednom světě. Pochopitelně obsahuje i Groota, nejzábavnějšího ze strážců, jakéhosi stromového muže/enta, jehož jediným komunikačním prostředkem je věta: „Já jsem Groot!“ A právě na tomhle vtipu je založen jeden z bonusových příběhů knihy. Rocket je neznámo proč u táboráku s malými emzáky a vypráví jim příběhy. Načež se ozve Groot a Rocket jej nechá odvyprávět další příběh z jejich barvitého života.

Vzhledem k tomu, že všichni během něj říkají pouze „Já jsem Groot“ a stejnou hlášku obsahují i všechny vývěsní štíty a nápisy vůkol, jde v zásadě o originálně pojatý příběh beze slov, o milou hříčku. A přesně tak bychom mohli pojmenovat celého Rocketa. Samozřejmě že myslíme stejnojmenný komiks! Jistě že ano! To by nás ani ve snu nenapadlo! Ne! Nechte nás… Nechte si… Pomoc!

Já jsem Groot!