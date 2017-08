Prsa a pistole: Lara Croft je zpět v komiksu!

Minulý týden jsme psali o Lady Mechanice, steampunkové komiksové hrdince, která má s komiksovou Larou Croft mnohé společné. Že jsou obě ženy, je evidentní. Dále jsou obě emancipované, naprosto samostatné a v případě obou příběhů jsou muži zobrazovaní po jejich boku docela směšné figurky, které jsou sice užitečné, ale prim tu jednoznačně hrají holky.

Na první pohled jde tedy o genderově zvládnutý komiks, který jak se zdá, bojuje za rovnoprávnost pohlaví. Jen jedna věc to kazí – obě slečny jsou naprosto prvoplánově nádherné, protože cílovou skupinou jsou primárně kluci. Prsa museli Angelině Jolie při natáčení dovycpávat, dodnes si určitě na diskusi o naducaných košíčcích podprsenky pamatujete.

Zároveň komiks vycházel u nakladatelství Top Cow (pokračovatel nakladatelství Image, které proslulo jasnými barvami a nejlepším devadesátkovým komiksovým koloringem). Podobně jako u komiksů Witchblade a Darkness jde tedy o pastvu pro oči, a to i přestože jde o ještě větší mainstream, než jste doufali. Dost tomu pomáhá i fakt, že knihu Tomb Rider: Archivy S.1 vydalo nakladatelství Comics Centrum v luxusním formátu, v němž vynikne každý detail Lařina vypracovaného těla.

A ještě něčím jsou komiksy od Top Cow známé – co nahnaly na vizuálu, ztrácely často na scénářích. Nečekejte Alana Moora nebo Franka Millera, čekejte popík zcela v duchu žánru. Ale pozor! Příběhy sice nejsou rafinované, ale k pobavení a odpočinku rozhodně stačí. Lara je zkrátka daleko hezčí Indiana Jones, který má namísto klobouku sluneční brýle a místo obřího charismatu obří poprsí (sebevědomí mají obří zhruba stejně).

A oč se jedná? Určitě jste hráli některou z desítky her, je tedy jasné, že jde o magické historické artefakty, které je nutné najít dřív, než padnou do nepovolaných rukou. Navíc podobně jako Batman, také Lara přišla o rodiče, tudíž jde mimo jiné o zjištění, jak k tomu tenkrát došlo. Pak v komiksu najdete také spoustu speciálních efektů, jako jsou láva, žraloci, dinosauři, zmutovaní pralidé, yettiové a oživlí kostlivci.

Chybět tu nemůže ani láska, a to hned ta nejvhodnější pro budování dramatičnosti příběhu – nenaplněná. Laře se dvoří „okouzlující mizera Chase Carver“, s nímž z nerozumu před pár lety chodila. Ale jak už jsme uvedli výše, Chase je nýmand a Lara jej odhalila, takže po celou knihu můžeme napjatě sledovat, jestli zvládne marnotratník dospět a dostat se sexy archeoložce zase do kalhotek. A co je ještě lepší – celé je to naprosto mládeži přístupné a cudné. Zkrátka je tu všechno, po čem srdce pubertálního hráče touží.

Tak dobře. Je úplně jedno, jestli jde o hráče pubertálního, nebo dospělého. A je jedno, zda jde o hráče. Tomb Rider je zkrátka kýč pro chlapy. Slaďák, za jehož čtení se není třeba stydět, protože hrdinka má vizáž playmate a zaujímá playboyově vyzývavé pózy prakticky na každé stránce komiksu. Povětšinou s pistolemi. Nejúspěšnější herní postava nebyla stvořená proto, aby se jí vysmívali intelektuálové. Byla stvořena, abychom si s ní mohli hrát. A stejně funguje i její komiks, u kterého dozajista působí i naše sentimentální vzpomínky na všechno, co Tomb Rider představuje.