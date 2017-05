Alien: Covenant je slušné sci-fi. Vetřelec je to ale mizerný | Reflex.cz

Já jsem ročník 92. Což znamená, že jsem se narodil se spoustou popkulturních informací. Nevím, kde jsem přišel k informaci, že Darth Vader je otec Luka Skywalkera, prostě jsem ji měl odjakživa. Svět jsem začal vnímat ve chvíli, kdy na světě byli Vetřelci už čtyři. Predátoři byli dva. Když jsem chtěl, vlezl jsem na počítač, kde měl tatínek nainstalováno Alien vs. Predator a ve dvanácti jsem byl na stejnojmenném filmu v našem vesnickém letňáku. Jsem dítě sérií, sequelů, prequelů, propracovaných univerz, odkazů, easter eggů, komiksů v PDF a sbírání dat na internetu. Jsem velkej fanda spinoffů, příběhů, které samostatně stojí na širokém košatého vesmíru.

Ale... přesně v tomhle Covenant selhává úplně stejně jako předchozí Prometheus. Hlavně kvůli samotnému alienovi.

Víte, když necháte Gigera, perverzně geniálního vizuálního autora, aby vám navrhl cizí vesmírnou loď. S velkým důrazem na slovo cizí. A do toho všeho ještě vytvoří monstrum, které bude nahánět dělníky po klaustrofobním vesmírném korábu, neměli byste poodhalovat, co za tím monstrem stojí. Síla vetřelce tkví právě v tom, že je... Jinej. Divnej. Nechutnej. Že TO může být kdekoli. Může být na lodi, může být ve vás. Že krvácí kyselinu. Chlapa může penetrovat falická potvora, žena může mít pocit, že v ní roste něco odporného. Něco, co nevíte, co je.

V tomhle byl vetřelec vždycky trochu lovecraftovský zboží. Čím míň o tom víte, tím větší úzkost a tím líp. Když ale naženete bandu možná kreativních, ale konvenčních scénáristů, aby kolem TOHOHLE udělali background, bouchne vám to do ksichtu. “Hm, co by mohl být ten chobot na ksichtě toho emzáka. Á! Roura od kyslíkový masky!”

A přesně v tomhle je to naprosté nepochopení mezi tvůrci a fanoušky. Ano, Covenant má vlastně všechny potřebné ingredience k tomu, aby z něj byl dobrej film s vetřelcem. A třeba scéna, kdy se posádka lodi octne odříznutá na neznámé planetě, ve tmě, pod útokem xenomorfů, zatímco lidi padaj jak hrušky, má přesně ten úzkostlivý feeling. Ale hlavní důraz filmu je na vysvětlování a objasňování. Ale proč?

Prostě hoďte bandu lidí do nekomfortního prostředí a nechte je umírat! Co je na tom tak složitýho?

Navíc Covenant trpí všemi neduhy předchozích filmů. Většina postav jsou nekompetentní paka, hlavní postava (v tomhle případě v podstatě další Ripley) má buď superschopnosti nebo neskutečnou kliku. Vetřelec na konci skončí už zase vypuštěnej přetlakovou komorou... Nejsem žádný odpůrce computerových animací, naopak, ale tady ty přehnaně plynulé pohyby zkrátka nějak nemakaj.

Navíc! Kdyby aspoň ten samotný příběh za vetřelcem měl nějaký koule. Ale ve výsledku se dozvíte, že je to zase a znova vzpoura strojů proti lidem? Jakože haló? Vážně objasníte jeden z největších popkulturních fenoménů vůbec zápletkou starou jako sci-fi samo?

Podívejte, ono to není tak blbý, jak to tady líčím. Soundtrack je ucházející, vizuály jsou vlastně celkem fajn, Fassbender snad ani není člověk, tak moc je dobrej ve svý androidí roli. Jenže...

Jenže je to prostě docela dobrej film, ve kterým je náhodou vetřelec. Ale není to Vetřelec.