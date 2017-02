Ještě sladší komiks, než jste doufali

Slaďák jedenatřicetileté Britky Philippy Riceové je vlastně jakýmsi komiksovým deníčkem vztahu od jeho počátků až do pokročilejší fáze. Můžeme asi prozradit, že autorka je se svým partnerem Lukem Pearsonem stále, čili Slaďák zůstane slaďákem až do samého konce.

Riceová je v zahraničí o poznání slavnější než u nás. Proslavila se díky internetu nejen klasickými komiksy, ale třeba i háčkovanými zvířátky a kolážovými knihami, které vypadají dostatečně retro na to, aby si je oblíbili hipsteři všech zemí. Jednotlivé stránky právě vydaného komiksu se také objevovaly on-line (takže můžete snadno najít i originál). Každopádně pokud se Slaďák v Česku ujme, bude mít nakladatelství z čeho vybírat i v budoucnu – autorčina tvorba je bohatá a pestrá.

Pokud byste ve Slaďáku hledali nějakou dějovou linku, nedej bože drama, byli byste asi zklamáni. Hrdinové na stránkách neprodělají ani žádný vývoj, ani žádnou katarzní situaci – tedy jednou si hlavní hrdina nechá vystydnout čaj, a abychom byli upřímní, hlavní hrdinka se dokonce řízne. Jinak se děje pouze láskyplný vztah dvou lidí, jehož ambicemi je vyvolat úsměv na tvářích čtenářů obojího pohlaví. To něžnější se bude nejspíš dojímat při vzpomínkách na vlastní vztahy, zejména na doby, kdy to bylo (ještě) hezké.

Riceové podle dílčích epizod komiksu určitě nemůžeme upřít talent pro pointu. Potíž se Slaďákem však spočívá v tom, že jde o deník a Riceová s partnerem v životě evidentně dělají všechno pro to, aby se jakémukoli dobrodružství vyhnuli. Autorka má ráda své pohodlí, knihy a jídlo a oba pracují z domova, takže i obyčejné výlety ven působí na stránkách komiksu exoticky.

Celé je to zkrátka a dobře naprostý slaďák, který od nesnesitelnosti dělí pouze skutečnost, že Riceová sice popisuje naprosté banality, ale přesto se jí daří nesklouzávat do sladkobolného kýče a neustále si udržuje alespoň špetku nadhledu. A asi nebude od věci přiznat, že svět potřebuje i knihy bez existenciálních dramat, a to zejména když jsou důkazem, že na světě stále ještě existují páry, které si dokážou vychutnat banálně krásný milostný vztah.

Na úplný závěr snad jen popřejme autorce, aby jí její idyla vydržela i s příchodem potomka, o kterém se sice na stránkách Slaďáku nedozvíte nic, ovšem dá se čekat, že v jeho pokračování se objeví zcela jistě.