Squatterem roku 2017 se stává... Andrej Babiš!

Investigativní odhalení Janka Kroupy o hospodaření zemědělských farem Agrofertu zpětně osvětlila, proč se ministr financí (když byl Babiš ministrem) stavěl na podporu squatterů z Kliniky, kteří obsadili cizí majetek a začali na něm hospodařit. Sympatie jsou pochopitelné, když teď vyplavalo, že to samé dělá i on sám!

Janek Kroupa je jméno, které mne vždy napadne, když slyším lamentovat nad krizí české investigativní žurnalistiky. Dokud máme Kroupu, není investigativa v krizi. Tento můj oblíbený novinář včera zveřejnil další článek o hospodaření Agrofertu, jímž se dlouhodobě - a investigativně - zabývá. Ale o tom níže, nyní pojďme trochu zavzpomínat.

V roce 2014 obsadili levicoví extremisté budovu bývalé plicní kliniky na Žižkově, v otřesných hygienických podmínkách tam začali provozovat hospodu. A také knihovnu plnou Marxových spisů. Ministr financí Andrej Babiš - v reakci na rozbouřenou debatu veřejnosti o squattu na klinice - na konci ledna 2015 slíbil anarchistům podporu a pomoc. Nelhal - nejdříve odvolal šéfa Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Františka Dittricha, který dohodě s anarchisty bránil a který v prosinci 2014 nechal osquattovanou stavbu vyklidit policií.

V dubnu 2015 se tam Babiš vypravil osobně. „Ten objekt je v katastrofálním stavu, nechápu, jak to mohl bývalý majitel takto nechat,“ řekl po návštěvě. Ta byla reakcí na dopis adresovaný Klinikou vládě, a Babiš navštívil squatt spolu s jeho obyvateli - squattery. „Pokud společnost není schopná řešit svoje problémy, tak si myslím, že pokud by byl tento modelový projekt úspěšný, že by se to dalo aplikovat i v dalších městech v naší zemi.“

Interpretovat ta slova se zdálo býti téměř nemožným. Všichni, kdo se nad tím zamýšleli, dospěli k názoru, že jde o čirý populismus. U části naší především mladé levice a neomarxistů totiž parazitický projekt kulturáčku v cizím domě - Klinika - získala mnoho sympatizantů, a Babiš dle názoru všech komentátorů včetně mne jen honil vodu, pardon, voliče. Nyní se díky Janku Kroupovi ukázalo, že je všechno jinak. Že se Babiš squatterů zastává z hluboké vnitřní spřízněnosti s nimi, proto, že je vlastně jedním z nich.

Dle stále lepším iRozhlasem publikovaných a Jankem Kroupou nashromážděných důkazů Agrofert neoprávněně hospodaří na více než 1700 hektarech půdy. Jde o polnosti, u kterých není jasné vlastnické právo, které ani nepatří podnikům Agrofertu, ani jej nemají tyto firmy v řádném nájmu. Pro názornost Kroupa uvádí představitelné srovnání: Jde o o plochu 2 300 fotbalových hřišť.

Vedle toho, že na nich hospodaří bez právního podkladu - jako anarchisté na Klinice - tak na ně ještě bere dotace za to, že na nich hospodaří. Což je vychytávka, kterou nedokázali ani squatteři z Kliniky. Takže squatterem roku 2017 se stává druhý nejbohatší český občan, Slovák Andrej Babiš. O tempora, o mores!