Kolik másel bere český prezident a co s máslem udělá vláda?

Ve střední Evropě je nevelká země, donedávna mlékem a máslem oplývající. Její národ si však dnes nemá co na chleba namazat. Tito Češi bývali holubičí povahy, jak každý ví, dnes však z regálů kradou máslo po kilech. Jejich stará pověst prý říká, že která vláda zdraží máslo, ta padne. Vláda proto začala jednat — a my máme odposlech z tajné schůzky ministrů.

Nejprve ale stručná charakteristika České republiky. Průměrná hrubá mzda je tady téměř 511 kostek másla. To není nic moc, ale prezident bere každý měsíc 4109 kostek. Za jedno máslo tam koupíte skoro dva litry nafty nebo téměř pět obyčejných piv v lahvi (bez zálohy na sklo). Na druhou stranu každý Čech dluží 3117 másel. Ekonomice se však daří — její hrubý domácí produkt se jen za loňský rok zvýšil o čtyři miliardy kostek másla.

A kde že všechno to máslo je? V domácích chladicích zařízeních. Při paměti ani ne třicet let starého nedostatku všeho možného a nekonečných front na cokoliv a zároveň v předtuše blížících se zlých časů, především Vánoc, futrují místní ženy máslem mrazáky. Známe to z hodin dějepisu: Toho bohdá nebude, aby česká hospodyňka bez másla dělala cukroví!

Aby toho neštěstí nebylo málo, v Čechii se blíží celonárodní volby. Občané smutně okukují mítinky politických stran v naději, že rozlévání volebního guláše tolik populárního v devadesátých letech vystřídá rozdávání volebního másla. Zatím marně. A tak se jejich naděje upírají k osvícené vládě, jež nekecá a maká. Jak? To ukazuje tento tajně pořízený záznam.

Premiér Bohuslav Sobotka si rukou přejíždí hlavu, která se kvůli nedostatku živočišného tuku už zdaleka neblýská tak jako dřív, a zahajuje debatu.

Kdo chtěl rozdojit býky? Podle koho má svá práva každá kráva? A za co by máslo mohl dovážet strýc ministra Hermana? Dočtete se v novém Reflexu.

Reflex 41/2017 • Foto Archív

