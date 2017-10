Polemika ekonomů Pikory a Hampla o příští krizi a roli centrálních bankéřů

V prvotním textu se Vladimír Pikora zabýval hrozbou nástupu velké ekonomické krize, která by přišla náhle. „Dlouho pro ni vzniká podhoubí, aby pak přišla jedna zpráva nebo událost, která rychle vyvolá další události, a krize je v mžiku na světě v plné síle.“Podle Pikory se právě teď vytváří základy příští krize, jež se už blíží. Velkou vinu za to dává centrálním bankám, které srazily úrokové sazby na nulu, často až do záporných hodnot, a natiskly spoustu nekrytých peněz. Podle Pikory navíc centrální bankéři mají falešný pocit, že mají vše pod kontrolou. „Právě centrální banky budou podle mě tím, kdo nadcházející krizi opět způsobí. Dostaly se totiž svou politikou v posledních letech do slepé uličky,“ tvrdí Pikora.

Na Pikorův text reagoval viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Napsal, že velkou krizi, jako byla ta z let 2008/09, ve skutečnosti předpovídat nelze. Pikoru zařadil mezi ekonomy, kteří předpovídají krizi soustavně, aby její příchod náhodou neprošvihli.

„Před krizí jsme v naší zemi rostli skoro o sedm procent a mysleli si, že máme na víc. Dnes všichni mluvíme vyděšeně o přehřívání a dýchavičnosti, když rosteme ani ne o pět procent, a kolega Pikora sděluje, že tohle přece nemůže trvat dlouho. Dle něj bohatneme nyní příliš a příliš rychle? Je zajímavé, jak se změnila očekávání o udržitelném bohatnutí naší země za necelých deset let,“ psal Hampl, jenž připouští, že centrální banky chyby dělají, ale taky se z nich umějí poučit. „Sláva světu, že neposlouchaly destrukcionistické rady a že skutečně snížily úrokové sazby po roce 2008 a někde nakonec přistoupily i k nekonvenčním nástrojům. Pokud by se z minulých finančních krizí v tomhle centrální banky nepoučily, celý vyspělý svět by dnes vypadal jako Řecko.“

Vladimír Pikora na slova Mojmíra Hampla znovu reagoval. Napsal, že centrální bankéři musí být optimističtí, protože kdyby nebyli, vyvolávali by svými slovy krize. „Centrální bankéři mají cosi jako ,v popisu práce‘ veřejnost uklidňovat.“ Podle Pikory tak Hampl své pochybnosti, které nepochybně má, spolkne a na veřejnosti mluví pozitivně. Na závěr uvedl, že světová ekonomika potřebuje očistnou krizi jako sůl.

A viceguvernér Hampl na to poslal další odpověď. „Povinně optimističtí bývají politici u moci či proroci. Centrální bankéři by měli být povinně realističtí.“ Podle Hampla bývají povinně pesimističtí novináři, politici toužící svrhnout vládu či žurnalizující ekonomové, neboť špatné zprávy se prodávají lépe. „Možná se kolega Pikora v této kategorizaci najde.“ Na závěr Hampl Pikorovi vytkl i nekonzistentnost, když jednou označí centrální banky za největší škůdce a podruhé napíše, že ztratily nad ekonomikami svou moc.

