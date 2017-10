Viceguvernér Hampl: Lze střílet slepými náboji a zároveň za sebou nechávat zástupy mrtvých?

Povinně optimističtí bývají politici u moci či proroci. Centrální bankéři by měli být povinně realističtí. Proto jsem též psal o tom, že velké krize rozumně nelze předvídat. Rád bych, aby věda uměla říct víc, ale bohužel neumí. To je suchý realismus, ne optimistův nedostatek informací.

Povinně pesimističtí zase bývají novináři, politici toužící svrhnout vládu či žurnalizující ekonomové, protože špatné zprávy se prodávají definičně lépe. Možná se kolega Pikora v této kategorizaci najde.

A rozhodně mi nešlo o to, aby vyzrazoval jakékoli bankovní tajemství, tedy cokoli o jednotlivých případech, které by ve státní exportní bance měl s péčí řádného hospodáře řešit. Šlo mi o systémové řešení letitých problémů této instituce. Ale asi se ho nedočkám, to spíš abstraktních úvah o robotech.

Vždy je snazší mluvit o sousedově zahrádce než o té vlastní. V každém případě je pikantní, že kolega Pikora mluví v rozmezí dvou týdnů o tom, jak centrální banky „ztratily nad ekonomikami svou moc“ a zároveň jsou největším škůdcem ekonomiky. Věru konzistentní. Lze střílet slepými náboji a zároveň za sebou nechávat zástupy mrtvých?

Jedno nebo druhé, ale těžko obojí, řekl by snad člověk se smyslem pro logiku.

Autor je viceguvernér České národní banky