Proč se k Babišovi chová policie tak laskavě?

Jakožto známý zločinec, který byl obviněn z šíření toxikomanie anekdotou, mám jasnou představu, jak takové sdělení obvinění probíhá. Nebo - jak probíhalo v mém případě. Nyní se zahajuje trestní stíhání Andreje Babiše, a já s podivem zjišťuji, že policie postupuje výrazně laskavěji a šetrnější než v mé cause. Že by byly policejní postupy zásadně odlišné pro různé obviněné?

Když vydala Poslanecká sněmovna Andreje Babiše policii ke stíhání, říkal jsem si, jak asi bude ten za všech okolností arogantní chlapík navyklý na moc peněz i na moc politickou snášet vcelku ponižující úkony, které sdělení obvinění provázejí. A najednou koukám, že je to jinak. V pátek media zveřejnila, že policie sdělila obvinění v cause Čapí hnízdo, a to tou formou, že poslali obviněným dopis. Sakra, jak je to možné? Babiš je podezřelý z toho, že okradl Evropskou unii o padesát milionů korun. Já byl obviněn z toho, že jsem šířil toxikomanii otištěním anekdoty, která pravila, že lépe uvidíte, když budete zkouření. No a když policie došla k závěru, že jsem spáchal trestný čin - když dostala pologramotný posudek znalce, který to říkal - postup byl následující: Nejdříve mi můj vyšetřovatel, který mne už předtím ve věci vyslýchal, zatelefonoval, že mne potřebuje ještě dovyslechnout a že mám druhý den přijít na policii.

Bylo mi to pochopitelně divné, protože dovyslechnout člověka, který nevypovídá, je poměrně těžké - ale přesto jsem jako spořádaný občan uposlechl důstojníkovu výzvu a v určený čas u něj na policii byl. Nejdříve mi dal přečíst obvinění a podepsat, že jsem ho převzal - měl papír předpřipravený už před mým příchodem. Poté zavolal trojici urostlých mladých policistů z vedlejší kanceláře (asi aby mne v případě potřeby snadno přeprali) a ti mne policejním autem odvezli do Bartolomějské. Když jsem z auta vystoupil, šli všichni tři těsně kolem mne a za mnou připraveni, kdybych začal prchat. V Bartolomějské mi v neutěšené cimře pěkně sejmuli otisky prstů a zamatlali mi přitom ruce černou barvou - neměli scanner a otisky snímali jako v 19. století. Poté mi odebrali vzorek DNA výtěrem z úst (což bylo vzhledem k tomu, z čeho jsem byl obviněn, zvlášť důležité) a pak mne vyfotografovali do zločineckého alba. Následně jsem musel ukazovat tetuáž a technik si fotil mé kérky. To celé trvalo asi dvě hodiny a já jsem samozřejmě - u vědomí, že toto je normální postup - vše bez námitek a diskuse strpěl. A domníval jsem se, že takhle to při sdělení obvinění je normální.

No a pak v pátek večer koukám, že Babiše ani akutně nepředvolali na policii, ani ho neeskortovali do policejní laboratoře, ani mu nesejmuli otisky, ani si ho nevyfotografovali do zločineckého alba, ani mu nevzali vzorky DNA, ale poslali mu dopis. A tak nevím: Byla policie v mém případě příliš přísná? Proč by, nejsem paranoidní. Takže odlišný postup k Babišovi bude nejspíše dán tím, že majitel Kosteleckých uzenin, MF Dnes a hnutí ANO prostě z podstaty své existence má nárok na zvláště šetrné, jemné a citlivé zacházení i v momentě, když jej stíhají za zlodějinu.