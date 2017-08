Papež František a migranti: Totální ztráta pudu sebezáchovy

The Guardian informoval o nové strategii Vatikánu směrem k uprchlíkům. Článek se příznačně jmenuje „Papež František: Upřednostněte důstojnost migrantů před bezpečnostní státu.“ Text informuje o novém dokumentu, který Vatikán vydal, papež František schválil, a který má být jakousi kuchařkou pro zacházení s imigranty podle katolické církve.

První teze - upřednostnit imigranty, jejich bezpečí a důstojnost, před vlastními lidmi, před vlastní zemí a vlastním národem je tak skandální, že ho dal Guardian rovnou do titulku. Neméně skandální je však papežův apel na to, aby se hledalo „alternativní řešení“ k navracení uprchlíků, kteří už ilegálně vstoupili do země. To alternativní řešení znamená nechat ilegální imigranty v zemi a nevracet je do míst, odkud přišli. Papežovy teze jsou šokující a naprosto autodestruktivní, je to kvintesence neomarxistických předsudků, které nenávidí vše evropské, západní a vytvořené bílými lidmi. Protože obrana teritoria je nejzákladnějším pudem, který když selže, tak populace, která své teritorium přestala hájit, vymírá.

Věřím, že ani ty největší sluníčkáře neurazím porovnáním situace lidských imigrantů s migrujícími veverkami. Ve Velké Británii došlo v devatenáctém století k vysazení šedých veverek z amerického kontinentu do anglických lesů. Šedé veverky jsou životaschopnější než veverky obecné, ty, které vídáme i v našich lesích.

Severoamerické šedé veverky jsou skoro dvakrát tak velké jako veverky naše. Proto zcela zákonitě v Británii došlo k tomu, že populace imigrantů - vysazených šedých veverek - v řadě míst úplně vytlačila veverky zrzavé. Imigrující veverky vytvořily svou odolností a silou takovou konkurenci veverkám rezavým, že se populace zrzavých veveřiček rapidně zmenšila, a nyní, kdy už poznatky etologie nejsou vědě a úřadům neznámé, se v Anglii myslivci snaží pro zachování původních veverek populaci šedých veverek vystřílet.

Pokud mají být více než místní chráněni imigranti, tak to de facto znamená, že do našeho teritoria pouštíme potravní konkurenty s jinými zvyky. Konkurenty, kteří jsou - protože pocházejí z pouští a polopouští rozvojových zemí - mnohem odolnější a tvrdší než my, a kteří mají obrovský potenciál převzít kontrolu nad původně naším teritoriem. Obzvláště proto, že lidé Západu se přestávají množit, zatímco imigranti i v nových domovinách pokračují v taktice populační exploze.

Papež tedy navrhuje řešení, které je autoagresivní, které by po jeho přijetí vedlo k výrazné újmě původních Evropanů, a které by v důsledku přineslo proměnu Evropy na chalífát, muslimskou kulturu. Takže církev se momentálně snaží zničit křesťanský odkaz Evropy. Ach jo...