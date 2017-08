Vydání Andreje Babiše: Policie má koule, čumím a děkuju!

Pokud jsem si něco o předvolebním období opravdu nemyslel, tak to byla možnost, že by represivní orgány - státní zastupitelství a policie - do voleb dokázaly dotáhnout do obvinění některý z dotačních skandálů Andreje Babiše. Nyní k tomu došlo. Zdá se, že policie je opravdu nezávislá a opravdu střeží zákonnost padni komu padni, což je doslova šokující informace.

Do Poslanecké sněmovny doputovala žádost policie o vydání k trestnímu stíhání dvou poslanců. Inženýra Andreje Babiše a inženýra Jaroslava Faltýnka. Jednoho z nejmocnějších mužů v zemi, multimiliardáře a vlastníka nejpopulárnějšího politického subjektu v naší republice, hnutí ANO, a jeho pravou ruku. Takový krok vyžaduje od policie obrovskou odvahu a je hodné respektu, že na sebe policie a státní zastupitelství takové riziko berou.

Andrej Babiš (Faltýnka mu jaksi subsumuji, jsou jako Spejbl a Hurvínek, kteří prostě patří k sobě) je po Petru Kellnerovi asi druhý nejmocnější člověk v České republice. Zatímco Kellner má moc především ekonomickou, Babiš je až po pás zabořen v moci přímé, exekutivní, a v moci mediální. Jde pro jakýkoliv úřad a pro jakéhokoliv úředníka snad nejtěžším představitelným nepřítelem.

Nemluvím jen o miliardách, za které si může koupit - a kupuje - tradičně vysoce morálně ceněné jedince typu Martina Komárka. Je tu především moc majitele hnutí ANO, nejsilnějšího politického subjektu v zemi, moc pravděpodobného příštího premiéra. A také je to moc jeho lidí - ministerstvo spravedlnosti ovládá jeho člověk, ministr Pelikán za ANO. Stejně tak moc finanční kontroly reprezentuje jeho ministr financí Pilný, který má pod sebou celní správu.

Represivní orgán, kam odešel Robert Šlachta, kam si přetahuje desítky policistů - svých přátel - od policie, a kde se podle informací opozičních medií buduje s policií paralelní centrum moci. A mimo to pak má samozřejmě pan Babiš také bezpečnostní divizi Agrofertu, kde pracují desítky po i předrevolučních členů bezpečnostních složek, kteří Agrofertu - Babišovi - přinesli nejen celé svoje know-how, ale s největší pravděpodobností i své soukromé složky, co si tak na kolegy vedou a shromažďují na ně kompra.

Policie nyní žádá jeho vydání v cause Čapího hnízda. Důkazní situace byla opakovaně a všestranně medializována. Babiš nejprve měl v Agrofertu jednu farmu, pak ji z něj papírově vyvedl na své příbuzné, farma získala evropské dotace 50 mega pro malé a střední podniky, které by pod Agrofertem nedostala, stalo se z ní Čapí hnízdo, Babišova víkendová rezidence, a po pěti letech (podmínkami dotace vynucených) se firma vrátila Babišovi do Agrofertu i papírově.

Jednání, za které by normální člověk šel ihned sedět za dotační podvod. Babiše kvůli tomu vyšetřovali rok, a zdálo se, že si dokáže zařídit, aby šlo vyšetřování do ztracena. Žádost o jeho vydání ukazuje, že policie si troufne i na hodně velký kluky, když kradou - a to je víc než dobrá zpráva.