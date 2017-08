Nepokoje v Jeruzalémě: Čistá palestinská provokace

Na Chrámové hoře, přesněji u ní, proběhly v pátek pacifistické demonstrace nebohých trýzněných Palestinců, kteřím zlí Židé nově nedovolují nosit si na Chrámovou horu, jedno z nejsvětějších míst islámu, zbraně a výbušniny. Je to další projev agrese sionistů proti muslimům, a celý svět by se měl za nebohé Palestince postavit.

Zlý Žid opět diskriminuje nebohé Palestice. Tentokrát, aby jim znepříjemnil život, zavedl indukční rámy při vstupu na Chrámovou horu, takže tam zbožní muslimové (jde o jedno z nejsvětějších míst nejen judaismu, ale i islámu) nemohou nadále nosit zbraně a zabíjet Židy. Omezit takto bohulibé konání jako likvidaci sionistů je nepřijatelnou diskriminací a brzy se k ní jistě kriticky vyjádří OSN i EU.

Je pravda, že Izrael toto opatření zavedl brzy poté, co palestinský terorista zavraždil (na nejsvětější místo islámu přinesenou zbraní) dva Židy, ale co: Zabíjet Židy je přece odvěkým posláním muslimů, koukněte se do Koránu a uvidíte! Takže zavedení indukčních branek lze snadno považovat za diskriminaci Palestinců, Arabů celkově, a hlavně tedy muslimů. Jeruzalémští muslimové však - bez jakéhokoliv racionálního důvodu - branky odmítli. Předseda palestinské samosprávy (to jsou ti „umírnění" ze Západního břehu) Mahmúd Abbás v pátek oznámil, že přerušuje veškeré styky s Izraelem, dokud detektory neodstraní. Rovněž v pátel vyšly do ulic tisíce palestniských Arabů demonstrovat proti indukčním brankám tím, že se budou modlit na ulici a házet kameny na Židy. Při nepokojích zemřeli nejméně tři Palestinci a více než 190 lidí bylo zraněno. Velký muftí (nejvyšší islámská autorita v Jeruzalémě) Muhammad Husajn vyzval věřící, aby vstupy přes detektory bojkotovali a modlili se před nimi. „Budeme proti detektorům protestovat tak dlouho, dokud je izraelská vláda nezruší. Vyzývám muslimský svět, aby se k tomuto boji na záchranu Chrámové hory jako místa vyhrazeného výlučně islámu připojil,“ sdělil izraelskému deníku Eretz (Haarec).

Sdělení jeruzalémského muftího má až kouzlo nechtěné, dětinské blbosti. Islám má ještě světější místa než mešitu al-Aksá na Chrámové hoře. Má také Mekku, kterou nekontrolují zlí Židé, ale hodní a zbožní Saudové. No a všichni nmuslimové (jiný tam nepouštěj), kdo tam chtějí ke Kaabě, muslimy zbožštěnému meteoritu, musí projít úplně stejnými detektory, jaké nyní obroubily Chrámovou horu. Ty detektory v přísně sunnitské Saudské Arábii ale milým Arabům vůbec nevadí.

Celá současná krize kolem Chrámové hory je Palestinci vykalkulovaný marketing jejich útlaku. Je to umělý skandál, účelový skandál, a jasně antisemitský skandál. Pokud muslimům nevadí indukční branky v Mekce, nesmějí jim vadit ani v Jeruzalémě.