Republika plná chlapů. A je i ministryně Valachová „chlap“? | Reflex.cz

Ovšem Sobotkův krok chlapa se jiné kolegyni, Marii Benešové, naopak nelíbil. Sobotka se sice rovněž „měl k tomu postavit chlapsky“, jenže v jejím pojetí to znamenalo nevyvolávat krizi a Babiše rovnou odvolat (což se následně stalo). V sociální demokracii si vůbec na chlapství potrpí. I Jiří Zimola, když nedávno skládal hejtmanský post, pravil, že člověk v jakékoliv funkci by se měl chovat jako chlap, případně že „současná situace vyžaduje jasné, chlapské řešení“.

Ale chlapství není blízké jen sociálním demokratům, jak by se mohlo zdát. Zkuste se ponořit na internetu do vyhledavače. Zjistíte, že se „chlap“ v české politice vyskytuje už mnoho let a v mnoha variacích: „zachoval se jako chlap“, „měl by se zachovat jako chlap“, „kdyby byl chlap“, „postavil se k tomu jako chlap“.

Většinou se „chlap“ motá všude tam, kde někdo musí opustit politickou funkci, ještě se trochu cuká, aby byl následně – nejčastěji stranickými kolegy – k odchodu přinucen a pak týmiž kolegy za odchod oceněn. Jak jinak, než titulem „chlap“.

Republika je za ta léta už plná chlapů, ať už to znamená cokoli. Ani odchody žen-ministryň „chlapa“ z politického pódia nevyhnaly. Když ohlásila demisi ministryně školství Valachová, napsal na Twitteru politik z TOP 09 Dominik Feri, možná v narážce na výše zmíněné: „Nakonec se k tomu jako chlap postavila žena. Bravo!“