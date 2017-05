Český Absurdistán: Sobotka léta věděl o Babišových problémech, může si proto za pád své vlády sám | Reflex.cz

Premiér Bohuslav Sobotka konečně něco udělal. Jeho vláda podá demisi. Asi to není úplně přesně to, co si předseda ČSSD vysnil, ale může si za to sám. Že je Andrej Babiš ve střetu zájmů, že nikdy uspokojivě nevysvětlil původ svého majetku a že ministr financí vodu káže a u toho víno pije, vědí dávno všichni. Jen Sobotka a jeho sociální demokraté (společně s lidovci) se někdy tvářili, že občas to vědí a občas (když se jim to hodilo) nevědí. Dopadlo to, jak dopadnout muselo.

Pochybnosti o původu majetku Andreje Babiše, vzniku Agrofertu a jeho začátcích jsou tak staré, jak dlouho šéf hnutí ANO podniká. Vyšly o tom knihy, stovky článků, jen premiér Sobotka to celé objevil v celistvém kontextu až teď. Proč? Preference ČSSD jsou churavé a Babiš přes všechny skandály, které ho obepínají, mířil k volebnímu vítězství. Sobotka něco udělat musel, ale měl si najít jiná zdůvodnění, ne ta, o nichž se hovoří mnoho let.

Sociální demokracie byla v kleštích už po volbách v roce 2013, protože se sama zabetonovala ve svých politických fantaziích, až jí nakonec k vládnutí logicky zůstal Babiš a lidovci. Že to se šéfem ANO nebude zvládnutelné, věděl i současný předseda vlády, přesto to zkusil. Na konci pokusu bude odchod Sobotky z čela ČSSD. Jedině, že by se stal zázrak a socialisté by nastávající sněmovní volby vyhráli.

Sobotkovo harakiri je ale především poučením, jak dopadne jakákoli vláda, jež bude mít ve svých řadách Andreje Babiše. Jeho problémy nikdy nezmizí, protože zmizet nemohou, jsou reálné, vznikaly především v jeho podnikatelské minulosti. A protože je velkým hráčem na českém trhu, i problémy jsou tomu úměrně velké. Platilo by to také pro jiné podobné lidi, kteří by vstoupili do reálné politiky.

Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka o demisi vlády:

Z pádu vlády samozřejmě mít radost nemusíme, protože určité vykolejení (i když ne tak velké, jak se v posledních hodinách někdy tvrdí) země to je. Ale je správné, že v kabinetu nebude Andrej Babiš. A bylo by správné, aby v dalších nebyl ani Bohuslav Sobotka. Mám totiž strach, že zase objeví po letech něco, co všichni víme, a kvůli tomu padne vláda.