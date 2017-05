EU buzeruje už i uživatele elektronických cigaret | Reflex.cz

Skutková podstata je velmi jednoduchá: 20. května 2017 vstoupí v platnost eurounijní zákaz prodeje e-liquidů - náplní do e-cigaret - ve větším než 10 ml balení a s vyšším obsahem nikotinu než 20 mg. Motivace nové buzerační normy je strach o zdraví nás nesvéprávných občanů - blbečků. Protože nikotin je jed a droga, musí soudruzi z Brusele dohlédnout, abychom se neotrávili. Skutečnost je samozřejmě taková, že kouření je v současnosti chápáno jako ztělesnění zla, a tak chtějí europoslanci naučit občany zdravému životnímu stylu příkazem. Není možné, aby si někdo směl legálně koupit větší množství takového sajrajtu, jako je nikotin!

Absolutní faleš zákazu velkého balení e-liquidů nejlépe vynikne, když srovnáme nikotin s alkoholem. Alkohol (alespoň prozatím) soudruzi z Brusele až zas tak moc neřeší, ale podívejme se na něj jako na chemickou látku. Smrtelná dávka ethanolu - ethylalkoholu, toho, co činí alkoholické nápoje přitažlivým, je pro zdravého dospělého člověka asi šest gramů na kilogram váhy. U alkoholika, který má chlastem vypěstovanou toleranci, pak smrtelná dávka alkoholu činí asi třináct gramů na kilogram tělesné váhy. Takže pokud chceme mít jistotu a nejsme si jisti, zda nejsme alkoholici - stačí vypít pět lahví kořalky a jste mrtvej. Dva a půl litru vodky zahubí i úplně vychlastaného notora, a zdravého nenavyklého člověka může usmrtit už litr kořalky. Přesto je litrové balení tvrdého alkoholu naprosto normálním standardním a nikoho nepohoršujícím balením, které najdeme v každém obchodě. Píšu tento text v neděli 30. dubna večer - takže v době pracovního klidu a pokoje. Přesto do sto padesáti metrů od místa bydliště mám celkem sedm (!) provozoven, kam si mohu i nyní, v neděli večer, jít tu smrtící litrovou láhev kořalky za v podstatě velmi přijatelný peníz koupit.

To ukazuje, že ve věci e-liquidů unijním skřetům vůbec nejde o nějaké zdraví občanů či snižování rizik užívání nikotinu, ale o čistou buzeraci, zvůli, zcela zbytečné a svévolné zneužívání moci. Takže pokud nemáte dost argumentů ve prospěch výroku, že EU nestojí za nic, můžete to velmi dobře demonstrovat i na takové kravině, jako jsou náplně do elektronických cigaret.