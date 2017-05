Kozel zahradníkem: Na ženská práva v OSN dohlíží Saúdská Arábie, která je sama porušuje | Reflex.cz

Saúdská Arábie byla zvolena do komise OSN pro ženská práva. Toto rozhodnutí vyvolalo mediální bouři, právě kvůli faktu, že Saúdská Arábie patří mezi hlavní porušovatele ženských práv. Tato země se opírá o tradiční výklad islámu a jeho práva. „Zplnomocnění Saúdské Arábie k ochraně práv žen je jako udělat žháře šéfem hasičů,“ prohlásil Hillel Neuer, výkonný ředitel UN Watch — organizace monitorující OSN. „Je to absurdní a morálně odsouzeníhodné,“ dodal. Nikoho asi nepřekvapí, že hlasování bylo tajné.

V souvislosti s touto událostí by bylo ovšem dobré připomenout nedávnou kauzu jisté saúdskoarabské ženy Diny Alí Laslúmové (24), jež se pokusila uprchnout do Austrálie. Byla však zadržena filipínskými úřady a předána zpět rodině, jelikož ani jako dospělá žena nemá podle islámského práva (šarí’a) svobodu rozhodování o sobě samé.

Laslúmovou zadržely úřady ve filipínské Manile a předaly ji jejím dvěma strýcům, kteří si pro ni na Filipíny přiletěli. Dívka během zadržení filipínskými úřady zveřejnila na internetu krátké video z mobilního telefonu, kde žádala o pomoc s prosebnými výkřiky, že ji její muslimská rodina zavraždí, až ji dostane do rukou. Podle deníku The Australian se žena bránila, nebylo jí to však nic platné. Její příbuzní ji fyzicky napadli, spoutali, zalepili ústa a odvlekli do letadla směr Saúdská Arábie, a to za dohledu filipínských úřadů. Podle některých médií se na celé věci podílela i kuvajtská ambasáda na Filipínách.

Video, kde dívka prosí o pomoc a tvrdí, že ji její muslimská rodina zavraždí.

Po medializaci celého případu se filipínské úřady bránily tvrzením, že jen respektovaly saúdskoarabské zákony, jež zakazují ženám cestovat bez povolení mužského příbuzného. Saúdskoarabská ambasáda na Filipínách celou věc vysvětlila tak, že jde o rodinnou záležitost.

Mezinárodní média však upozorňují, že se nejedná o ojedinělý incident, nýbrž že ambasády Saúdské Arábie pomáhají mužským příbuzným vyhledávat uprchlé saúdskoarabské ženy a unášet je zpět do Saúdské Arábie. Chování Saúdské Arábie v tomhle považuji za stejné jako chování nacistického Německa či komunistického Československa, tedy států, které také unášely své uprchlé občany. Rozdíl oproti dnešní situaci je v tom, že demokratické země k takovému chování nemlčely a netolerovaly je, jako se to děje dnes ve vztahu k chování Saúdské Arábie.

Je možná také dobré se zamyslet, kam povede nárůst muslimské komunity v Evropě, když již několik desetiletí Saúdská Arábie financuje šíření své verze islámu v Evropě. Například Německu Saúdové nabídli financování výstavby dalších stovek mešit. Možná se za pár desetiletí dočkáme toho, že evropské ženy budou mít stejná práva jako ženy v Saúdské Arábii, vezmeme-li v potaz, že některé členské země EU volily pro zařazení Saúdské Arábie do komise OSN pro ženská práva.

Pornohvězda Nadia Ali: Osobitý pohled na práva žen v muslimských zemích

VIDEO: Muslimská pornohvězda Nadia Ali mluví o točení filmů pro dospělé a o tom, proč ji zakázali v Pákistánu

K hlasování o Saúdské Arábii je proto třeba ještě dodat, že pro členství Saúdů v komisi muselo hlasovat minimálně pět z 12 členských zemí EU zastoupených v Hospodářské a sociální radě OSN — Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. Člověk musí přemýšlet, jestli pěti vládám těchto zemí tak moc nezáleží na dodržování ženských a všeobecně lidských práv v Saúdské Arábii…