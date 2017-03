Čestný doktor Drtina vydělává na Hitlerovi. Proč ne na felaci? | Reflex.cz

Skutková podstata je evidentní, nezpochybnitelná a nechutná: Nakladatelství Naše vojsko prodává trička a hrnky s portrétem Adolfa Hitlera. Vidím v tom hned dva problémy. První - problém trestněprávní. Ten řešit nechci, protože trestněprávní problémy řeší státní zastupitelství a policie. A ta skutečně, podle Českého rozhlasu, věc prověřuje. „Policie se prodejem triček s podobiznou Adolfa Hitlera zabývá. Nacházíme se ve fázi šetření,“ řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu mluvčí pražských policistů Jan Daněk s tím, že ještě nikdo nebyl obviněn a nebyla ani určena právní kvalifikace.

Mne však stejně jako trestněprávní aspekt zajímá aspekt etický. Jinak řečeno - co to musí být za hovado, když chce vydělávat na Adolfu Hitlerovi? Nejsem jediný, kdo v těch hrnkách vidí problém. „Podobné aktivity a činy považujeme za urážku všech, kteří byli nacistickým režimem zavražděni, a projev naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým,“ napsala Federace židovských obcí v prohlášení, který k počinu pana Drtiny vydala. I pokusil jsem se tedy s panem Drtinou spojit. Poslal mi mailem své telefonní číslo, kde byl podepsán třemi tituly. Nejvíce mne zaujal ten „doktor honoris causa“ - tak jsem se nejdříve pana Drtiny zeptal, kde ten titul chytil.

„Já mám práva, a tyhle ríga jsem si dodělával z toho hlediska, že to líp vypadá. Chvíli jsem měl pobočku ukrajinské školy a její rektor mě dal tenhle čestnej doktorát, že jsem se zasloužil o rozvoj jejich školy. Ta škola se jmenuje Zakarpatská státní univerzita.“ Takže je jasno. Malý příklad: Titulek ze serveru České televize z léta 2011 zní „Dvaceti pěti právníkům byly zrušeny uznané diplomy z pobočky ukrajinské univerzity.“ No ale nechme satiry, a pojďme k Hitlerovi. Pan ukrajinský doktor Drtina je hodně upovídaný, takže jsem pracně z delšího rozhovoru vypreparoval to důležité, co mi řekl:

Rx: Neobáváte se, že výrobou toho hrnku podporujete neonacismus?

Drtina: Já si myslím, že nepodporujeme.

Rx: A pro koho jsou ten hrnek a tričko primárně určeny?

Drtina: Vyhledal jsem si někoho, kdo měl něco objednané, a s jedním jsem se sešel. Byl to profesionální hasič a kupoval ho z recese. Já myslím, že si to koupí recesisti, kteří v tom jdou třeba do hospody.

Rx: Jakého zákazníka jste chtěl oslovit?

Drtina: Já jsem to vyloženě udělal pro reklamu, aby se trošku začalo o nás psát, abysme si polepšili prodeje.

Rx: Takže jste to zboží vydal z čistě ekonomických důvodů, podnikatelsky.

Drtina: Ano. Já dělám knížky, já dělám byznys.

Rx: Ty peníze vydělané na Hitlerovi - vám nesmrděj?

Drtina: To by musely smrdět skoro všem nakladatelům!

Rx: Takže vám peníze za Hitlera nesmrděj...

Drtina: Nesmrděj. Já si myslím, že se zamíchají do těch lepších a že potom dáme něco na dobrý účely.

Rx: Takže můžu tam napsat, že jste to vydal čistě kvůli penězům?

Drtina. Můžete. Já to nazývám reklamní tah.

Rx: Takže pro zisk i Hitlera...

Drtina: Pro zisk i Hitlera, ano.

Rx: A za kolik byste byl ochotnej poskytnout felaci?

Drtina: K tomu se nebudu vyjadřovat. Já dělám nějakej byznys a ostatní věci... Nebudu se k tomu vyjadřovat!

Rx: Já mám pocit, že je nechutnější vydělávat na Hitlerovi než na sexu!

Drtina: To je otázka.

Rx: To je odpověď, pane doktore z Ukrajiny. Sbohem.

Myslím, že můj rozhovor s panem doktorem honoris causa poskytl tak dokonalý vhled do nitra a myšlení výrobců neonacistických fetišů, že by mi za něj někde mohli dát čestný doktorát.

Záznam rozhovoru si přehrajte zde: