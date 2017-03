Marine Le Penová přišla o imunitu. Holt řekla pravdu...

Le Penová před dvěma lety, v prosinci 2015, na Twitteru zveřejnila tři násilná propagační videa Islámského státu. Francouzská justice za to vyšetřuje šéfku Front National (Národní fronty) za „šíření násilných obrázků“. Na snímcích byla mimo jiné vražda - dekapitace - amerického novináře Jamese Foleyho. O zrušení její imunity europoslankyně požádala francouzská justice. Zrušení imunity nyní umožní Le Penovou ve Francii obvinit a trestně stíhat, a hrozí ji až tři roky ve vězení.

Politička ty násilné obrázky samozřejmě nezveřejnila na podporu Islámského státu, ale naopak proto, aby před Islámským státem varovala. Zveřejnění předcházela francouzská vnitropolitická diskuse, kde padlo obvinění, že Le Penové Národní fronta je stejná jako Islámský stát.

Marine reagovala tak, že ukázala pravdu o tom, co je ve skutečnosti Islámský stát. Ukázala, že podobné srovnání je nepřijatelné, protože IS dělá ty věci, co byly na zveřejněných snímcích. A nyní jí za to budou soudit.

Dovolím si připomenout malou paralelu: V každém okamžiku je na Internetu dostupné obrovské množství násilného obsahu z holocaustu. Tento násilný obsah je v rámci výuky a výchovy prezentován dětem - a je to naprosto v pořádku a správné, protože jen shlédnutím těch pravdivých násilných obrázků můžou mladí pochopit, co to je nacismus. Jak je zrůdný a nepřijatelný.

A ze zcela stejných důvodů je potřeba, abychom násilná propagační videa islamistů také viděli. Protože jen tak v úplnosti pochopíme, jaké zvěrstvo islamismus je. Takže Le Penová udělala něco, co není ani v nejmenším trestuhodné či zavrženíhodné, a přesto jí čeká soud.

Jde očividně o případ politického stíhání, kdy se francouzská justice a evropský parlament pokusily zbavit se jim nepohodlné a politicky nekorektní političky, která si stran islámského terorismu nebere servítky. Le Penová není ve skutečnosti stíhána za zveřejnění těch fotek, ale za to, že symbolizuje politicky nekorektní postoje, a tak musí být exemplárně potrestána.

Přitom ukazovat pravdu o tom, co Islámský stát dělá s lidmi, jaké jsou to bestie, je prvořadý úkol dneška - protože pokud nebudeme mít před očima zrůdnost IS, nedokážeme proti ní dostatečně tvrdě bojovat, a Evropou znovu potečou potoky krve prolité při teroristických útocích islamistů. Těch, jejichž brutalita se podle francouzské justice nesmí zveřejňovat.