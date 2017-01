Active TV dostala pokutu za šíření léčitelství

Omezení svobody projevu je vždy ošemetné, v našem případě však považuji rozhodnutí soudu za moudré. Vykládat do éteru, že umíte někoho na dálku vyléčit, totiž znamená, že může díky vašemu "léčení" zanedbat lékařskou péči o sebe a umřít.

Svoboda projevu je skvělá věc, ale nesmí se to přehánět se svobodou lži. I když i lež je jistě lidským projevem. Představme si modelový příklad, že někdo z legrace odvysílá v pořadu pro děti návod, jak mají rozbít teploměr v rodinné lékárničce a takto získanou rtuť spolknout. Svobodu takového slova je zcela na místě omezit. V případě, o kterém zde píšu, to bylo podobně na místě.

Causa se týká teleshoppingového bloku EZO.TV odvysílaného v roce 2014 na tehdejším programu Active TV. Účinkující ezoterička na základě jména a data narození diagnostikovala a poté jim posílala na dálku „léčebný balíček pomocí nejrůznějších čaker a magií“.

Nejprve mediální rada, pak Městský soud, následně nejvyšší soud a nyní konečně i ústěvní soud potvrdily pro televizní stanici pokutu. Jejich pořad prý mohl vyvolat v divákovi dojem, že je zaléčen, a pak zanedbat skutečnou zdravotní péči o sebe. Televize se hájila, že nikdo s průměrným IQ nemohl brát jejich ezopořad vážně a tudíž žádné riziko nemohlo nastat. Že jako pořad mohl ublížit jen blbejm. Tím se samozřejmě televize sama usvědčila, protože její diváci mají IQ výrazně níže, než je průměr - nikdo chytrej by se na takovou kravinu nedíval. A všechny výše jmenované instituce potvrdily, že lhát o léčení a doporučovat v televizi pavědy se prostě z hygienických důvodů, kvůli zdraví lidu, nesmí.

Rozsudkem vznikl zajímavý precedens, a mě by udělalo radost, kdyby v jeho světle mohl nějaký právník udělat analýzu reklamy léčitelů i jinde než v televizi. Pro Reflex právě zpracovávám článek o chlapíkovi, co bulíkuje na webu lidem, že umí vyléčit rakovinu. Myslím, že je dobře, že kázat šarlatánské léčitelství se nesmí v televizi. Proč ale na webu ano? Léčitelů nabízejícíh těžce nemocným lidem zázraky je plná republika, a tak myslím, že by se z pokut, jakou dostala televize, mohla stát taková pěkná tradice i pro inzerující léčitele.