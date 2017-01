Soudruhu lžiprezidente Zemane, už toho máme dost!

Sydney Aaron (Paddy) Chayefsky napsal kdysi scénář k vynikajícímu filmu režiséra Sidneyho Lumeta Network. Je to příběh o moderátorovi, který začne z televizní obrazovky říkat divákům pravdu. A tu pravdu lidé chtějí slyšet, protože „Američané potřebují někoho, kdo jejich naštvanost vyjádří za ně“. A nejen Američané, všichni. I Češi. Všichni nutně potřebujeme, aby nám někdo sdělil: „Nejdřív se musíte rozzuřit. Vstaňte, jděte k oknu a křičte: Už toho mám dost! Nebudu to dál trpět!“

V naší společnosti je odjakživa zvykem mlčet, nevyjadřovat se, „být jako kůl v plotě“, protože si přejeme, aby se nám dobře vedlo, abych tak parafrázoval Jeroma Klapku Jeroma.

Tento článek bude vyslovovat nahlas nepříjemné pravdy o současném českém prezidentu Miloši Zemanovi, kterého jsem si osobně nazval soudruh lžiprezident. Vůbec tím nepopírám, že by tento ulhaný a arogantní komunista názory a přesvědčením byl zvolen legálně hlavou našeho státu. Dokonce tvrdím, že je pravým obrazem svých voličů, těch lidí, kteří vysedávají v hospodách nižších cenových kategorií, nadávají na dobu a s „láskou“ vzpomínají na socialismus, kdy se podle nich žilo lépe. A Zeman, ten „jim“ to umí říct natvrdo tak, jak to je. Je to „správnej kousek“, jenž se nebojí a říká lidem, co si myslí, například o uprchlících.

Jenže právě to jeho „hrdinské“ blábolení o uprchlících je absolutní vrchol Zemanova pokrytectví a laciného populismu. On totiž všem říká, co by měli dělat, a sám nedělá nic. A když už se k něčemu odhodlá — před více než rokem lhal, že vezme pušku a půjde s ní na hranice hájit vlast —, pochopitelně to neudělá. Ta představa by byla legrační. Belhající se a klopýtající stařec, opírající se o flintičku, se staví proti muslimům a oni se ho tak leknou, že se rozhodnou k divému úprku.

Svým postojem k migrantům se Zeman snaží zakrývat velice vážné prohřešky proti dobrým mravům a nejenom proti nim, jichž se systematicky dopouští. Nejde jistě zdaleka jen o jednoznačné lži, jde i o vyslovené porušení zákona, které je dodnes stvrzováno podporou ministra, jenž neměl být jmenován.

Zeman jmenoval ministrem financí člověka, který — ve chvíli jmenování — nesplňoval zákonné požadavky pro jakoukoliv jmenovanou funkci. Jmenoval někoho, kdo neměl negativní lustrační osvědčení. Soudruh lžiprezident porušil jasně zákon s tvrzením, že ANO bylo zvoleno občany, tedy Babiš byl zvolen občany, a že kdyby ho nejmenoval, nebylo by možno sestavit tuto koaliční vládu. Zeman tedy, aby bylo možno vládu sestavit, porušil platný lustrační zákon. Nic se nestalo. Češi trpně tolerovali, že prezident porušuje náš zákon. Stejně jako Češi mlčí k tomu, že Zeman dál podporuje Babiše, který tuto zemi řídí jako svou firmu a k jejímu prospěchu (tedy své firmy).

Profesor Höschl v nedávném rozhovoru pro magazín MF DNES naznačuje, že u Zemana postupuje jeho šílenství a že ta nemoc je zlá.

Nedomnívám se, že jde o šílenství v pravém slova smyslu. Jde o chorobnou lhavost, o elitářské přesvědčení o vlastní dokonalosti, o tom, že nad něj není. Proto dál drze lže o neexistujícím Peroutkově článku, přestože soud rozhodl, že soudruh lžiprezident lhal. Proto dál ponechává ve funkci pana Mynáře, přes své dávné prohlášení o tom, že ho odvolá okamžitě, pokud nedostane bezpečnostní osvědčení. Proto je dál jeho poradcem zkrachovalý podnikatel Nejedlý, jehož Lukoil Avation Czech byl odsouzen k pokutě 27 miliónů korun. Proto se neobává používat veřejně slova na úrovni žumpy, ať už v souvislosti s ruskou kapelou, našimi zákony, nebo novináři... vše jedno, plebsu se to bude líbit.

Český národ si v první přímé prezidentské volbě nezvolil lidového prezidenta. Zvolil si nesmírně šikovného manipulátora, jemuž je úplně jedno, co veřejně hájí, co prohlašuje, který absolutně vše — navenek — přizpůsobuje zájmům a názorům svých voličů, tedy toho nejhoršího póvlu. Protože pouze póvl může volit a zvolit komunistu s manýry neomezeného vládce.

Dovoluji si na závěr tvrdit to, co jsem napsal na úvod: „Už toho máme dost!“