Čím více homosexuálů, tím méně buzerantů

Tedy stál, přes lehký make-up neprosvítalo strniště, navoněn byl co prostitut od Maxima a na pokladní doslova cvrlikal: „Nedala byste mi na ten tvarůžek pytlíček?“ „Mám akorát tašku!“ odvětila hromově pokladní. „Božíčku, to nevadí, tak mi dejte taštičku!“

Homosexuál, jenž má svou orientaci jako identitní záležitost, homosexuál, který nemůže nedávat neustále najevo, že je homosexuál nebo též vykroucená buzna. Omluvitelné u dvacetiletých prostitutů, kteří se živí zadkem a teploučké vystupování je pro ně součástí pracovních povinností, u padesátiletého chlapa prostě trapas. Zkrátka — buzerant.

A jak zaplatil, vypadl a mně najednou došlo, jak strašně dlouho už jsem takového buzíka neviděl. Mám celoživotně řadu přátel mezi homosexuály, ale nikdo z nich není vykroucenej, nikdo neříká božíčku, nikdo z nich nemluví ve zdrobnělinkách. Jejich homosexualita je stejně privátní a nezajímavá věc jako heterosexualita většiny. Prostě — není o čem mluvit.

Můj spolunakupující byl jako pozdrav z minulosti. Chápu, že v době, kdy byli homosexuálové pronásledováni, měli potřebu se vymezovat. To už je ale skoro třicet let. S tím, jak u nás rostla tolerance k této orientaci, mizeli vymezující se homosexuálové jak pára nad hrncem. V momentě, kdy už „se to smělo“, najednou zmizel důvod vlastní homosexualitu dávat na odiv. Už to dávno není nic, co by bylo zajímavé a překvapující — tak proč kvůli tomu šišlat, že.

Prostě — s akceptací homosexuality většinovou společností vymizeli buzeranti a zůstali jen normální homosexuálové, kteří najednou — jak jim nikdo nešlape na krk — jsou naprosto standardní občané, kteří každých jedenáct minut nemluví o své sexuální orientaci a nepředvádějí se s ní. Takže — jak už v dialektice bývá zvykem — přijetí homosexuálů jako plnoprávných občanů nás zbavilo obtěžujících buzerantů.