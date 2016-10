Výzva k bojkotu „revoluce“ — Bartoška cvičí s lenochodem!

V neděli jsem měl hezké déjà vu. Otevřel jsem e-mail podepsaný Kolektif (zbožňuji anonymy) a najednou jsem si připadal jako zamlada. Těsně před tím, než se komunismus v Československu odebral do historie, unikl ze stranické porady nejvyššího vedení na Červeném Hrádku u Plzně zvukový záznam projevu soudruha Milouše Jakeše. Stěžoval si v něm, že je na ústředním výboru jako kůl v plotě, a lál umělcům v té době podepisujícím petici Několik vět. „Milión, dva milióny berou! Žádnej z nás nebere takový peníze!“ hřímal na adresu umělců. No a já si o skoro třicet let později otevřu e-mail a čtu:

„Občané, řada umělců v čele s Bartoškou a Dykem Vás vyzvala k týdnu neklidu, bojkotujte tuto výzvu tím, že budete bojkotovat tyto umělce. Umělec se vždy připojuje k něčemu, z čeho má sám společenský, finanční či jiný osobní profit. Proto každý z Vás máte více možností, jak se k bojkotu připojit: Můžete odstřihnout umělce od příjmů — nekupovat DVD a CD a stahovat je z internetu, poškozovat umělce a jejich vydavatele... anebo tyto umělce a díla, na kterých se podíleli, bojkotovat, nevyhledávat, odmítat. Nechodit na koncerty, filmy a do divadel. Odmítat díla i samotné umělce.

Jelikož ale umělci vystupují i v reklamách — odmítejte produkty a firmy, se kterými spojili tvář: například Bartoška účinkuje v reklamě na banku — odmítejte tuto banku a její produkty. Jedinec má obrovskou moc, a když se spojíme, můžeme donutit jako větší celek, jako národ umělce, aby se už nadále nemíchali do politiky a nemanipulovali s veřejností. Od listopadu 1989 umělecká sféra manipuluje jako prodejná děvka s národem. Umělci by měli tvořit a necvičit jako Bartoška v reklamě s lenochodem s národem. Kdy umělci hrají role a kdy jsou skuteční? Jeden umělec-dramatik na Hradě už stačil! Vyšleme tam Havla č. 2 — Horáčka?“

Prostě — žádnej z nás nebere takový peníze jako ty umělci, a oni si ještě stěžujou! I když je mají za to, že se předvádějí s lenochodem. Hrůza, to by si pracující člověk ani nevymyslel — a ona je to dokonce pravda! Fuj!

Je mi z divize revoltujících umělců trochu stydno — jejich vzpoura mi přijde strašně infantilní, přepálená a hysterická. Prostě — jak když něco dělají herci. Musím ale přiznat, že ti, kdo sestavili tuhle výzvu proti nim, jsou normální komouši, kteří patří do rezervace.