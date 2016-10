Andrej Babiš si nevidí do huby a otáčí, jak se mu to hodí

Ministr financí Babiš má už dlouho pověst dynamického, ne-li dokonce elastického politika. Základním heslem, kterým se řídí ve svých politických vystoupeních, je zjevně věta Co je mi po nějakém mém včerejším žvástu! Projevilo se to i v senátních volbách.

Uvedu dva citáty, které dělí jeden jediný den odstupu. Dva výroky, jimiž i i při letošních senátních volbách Andrej Babiš prokázal, že jeho projevy jsou prázdné a bezcenné žvásty a že v sobotu tvrdí něco úplně opačného, než říkal v pátek. Zde malá ochutnávka:

14.10. Babiš na Twitteru:

„Ještě jednou prosím a pak dám na rok pokoj. Chci vás poprosit, naposledy v tomhle roce, abyste dneska šli k volbám. Byli bychom fakt rádi, kdybychom uspěli v Senátu, protože tam se schvalují zákony, které jsou pro nás důležité.“

Chci vás poprosit, fakt naposledy v tomhle roce, abyste dneska šli k volbám. pic.twitter.com/3L3lB1nTU4 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. října 2016

15.10. Babiš Právu:

„Senát je de facto zbytečný, zpomaluje legislativní proces, stojí 600 miliónů korun ročně.“

Bylo by samozřejmě možné říct s potutelným úsměvem: Vidíte, my jsme to v Reflexu psali už dávno, co je Babiš zač. Malá radost, že jsme měli pravdu, ale samozřejmě nevyváží negativa Babišova totálního chameleónství, bezzásadovosti a nečestnosti. Uvedená nápadná názorová neshoda, kdy první a druhý diametrálně odlišný výrok dělí jeden den, je však pro českou politiku naprosto zhoubná.

Babiš prohrál druhé kolo senátních voleb – a rázem mu přestalo záležet na jeho včerejším žvástu, že jsou pro něj tyto volby důležité. Stačil v jeho případě docela malý nezdar – získal méně senátorů, než doufal – a úplně otočil.

Takže prosím nejen širokou veřejnost, ale zároveň i ctěnou politickou reprezentaci této země: Uvědomte si, že jakákoliv dohoda s Babišem a jakýkoli jeho slib platí jen do toho momentu, kdy se panu velkouzenáři začne hodit nějaké jiné tvrzení, nějaký jiný výrok. Pak – beze špetky studu – zase otočí na obrtlíku a popře sám sebe. Takže pamatujte, že politické dohody s ním platí jen do chvíle, než se mu víc šikne dohodu nedodržet.