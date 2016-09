Skrze Martina Komárka promluvil v České televizi Bůh

Především — vylučuji, že by k podobným excesům, jako je ten Komárkův, vedly klystýry řepkového oleje, jimž prý někteří poslanci za ANO propadli. Klystýr řepky je čistě rekreační aktivita, olej neobsahuje žádné psychotropní substance, a to, co pan poslanec Komárek řekl, tedy nemůže být řepkou. Mnohem pravděpodobnější je, že se už opravdu zbláznil. Jeho výstup si můžete pustit na iVysílání ČT. Je ve videozáznamu přibližně od 11.30.

Pan poslanec — ač očividně střízliv a omyt — se rozjel jak na Velehradě. Tedy — hůř než na Velehradě, tam samozvané posly Boží netolerují. Václavu Moravcovi však není dána podobná pravomoc, jakou mají církevní autority na Velehradě, a tak musel trpělivě vyčkat, až Martina Komárka jeho spasitelská role zase po chvíli přejde. Zákon o střetu zájmů, zvaný lex Antibabiš, je podle Martina Komárka „něco, co je bohapusté. V pravém slova smyslu, protože to by Bůh fakt neschválil, protože Bůh uznává majetek.“

„Vy už mluvíte za Boha, pane předsedo?“ optal se proti všem pravidlům psychiatrie nesměle Václav Moravec. Zřejmě ho neučili, že psychotickým bludům se neodporuje.

Komárek pokračoval: „My katolíci máme takovou výhodu, že tatínek s námi občas mluví a občas nám řekne, jak to myslí. A já mu za to děkuju.“ Václav Moravec to profesionálně zahrál do rohu a změnil téma.

My jako voliči bychom neměli tento signál podceňovat. Jsou totiž jen dvě možná vysvětlení, a obě jsou varovná. Buď se Komárek regulérně zbláznil, potřebuje svěrací kazajku a neuroleptika. Což je vzhledem k tomu, že je poslancem, dost malér. Anebo — což by bylo mnohem horší — jde o stranický trend. Babiš možná nepozorovaně proměnil ANO na sektu a skrze jím vybrané manažery — duchovní nového kultu — nově promlouvá Bůh. Teprve budoucnost ukáže, která z možností platí, ale obě nahánějí strach.

Už nyní bychom si však měli otevřeně přiznat, že Václavu Moravcovi by při jeho hovorech s politiky měl nově sekundovat nějaký zkušený psychiatr, samozřejmě s připravenou injekční stříkačkou plegomazinu. ANO, v kontextu české politiky je psychiatrická asistence nezbytností.