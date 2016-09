Babišova omluva nic neomlouvá, jeho populismus hraničí s náckovstvím

To, co bylo před deseti lety odsouzeníhodným mentálním zvratkem z úst ultrapravicových extremistů, nyní zaznělo zcela vážně z úst vicepremiéra Andreje Babiše. Dostal svým populismem politickou kulturu země na úroveň politické kultury nácků.

Aktuálně.cz citovaly Babiše, jak se vyjádřil na setkání s občany na adresu koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku: „Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“



Celá politická scéna jako jeden muž se proti Babišově hejtu postavila, dokonce tak silně, že se miliardář za svůj výrok omluvil - „těm, kterých se dotkl“. Ta omluva je sice hezká, dobře mu imagemakeři poradili, nijak ovšem nenapravuje skutečnost, že Babiš zatáhl českou politickou kulturu do naprosté žumpy. Já chápu, že ve Varnsdorfu a okolí, kde je hodně problémů s nepřizpůsobivými Romy, chtějí lidé slyšet něco ostřejšího na jejich adresu. A Babiš samozřejmě voliči rád vyhoví a napeče takové koblihy slibů a proklamací, na jaké má zrovna obecenstvo chuť. Teď to ale přehnal - bez přehánění zopakoval proklamace českých ultrapravičáků.

Do roku 2011 na periferii české politiky působil subjekt s názvem Národní strana (NS). Šéfovala mu jistá Petra Edelmannová. V lednu 2006 podnikli ultrapravičáci z Národní strany v Letech provokační míting, a na něm zazněly věty, které jistě poznáte. Aby mi nikdo nevyčítal, že zkresluji zdroje, cituji, co o akci tehdy napsaly dnes Babišovy Lidové noviny: „Předsedkyně strany Petra Edelmannová v tisku uvedla, že Němci do tábora sváželi také tuláky a "asociály". "Podle nás nemá cenu stavět podobným lidem památníky, my budujeme pomník těm, kteří něco dokázali," řekla Edelmannová. Nevoli vyvolalo také tvrzení strany, že Lety byly pouze pracovní tábor, kde Romové umírali na běžné nemoci“.

Takže Babiš jen opakuje, co bylo před deseti lety v argumentačním a výrazovém gardu ultrapravicových extremistů. Místopředsedou vlády papouškuje teze nácků, aby nalákal pro svou politickou divizi Agrofertu hlasy těch nejhloupějších voličů - protiromské bílé chudiny. Níž už asi politická kultura pana Agroferta klesnout nemůže. I když - kdo ví?