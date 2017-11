Street food v Berlíně není jen kebab. Aneb Berlín a jeho gastrozajímavosti

Berlínská Karl-Marx Strasse už nějaký čas působí jako jedno velké staveniště. Má to svůj důvod. Vedení čtvrti Neukölln si před deseti lety nechalo vypracovat studii, z níž vyplynulo, že je tahle zdejší tepna zcela mrtvá a bez budoucnosti. Což v překladu znamená nevstřícná vůči místním obyvatelům, kteří nemají sebemenší důvod tu trávit čas. Radnice se problém jala řešit a vznikl projekt, díky němuž se má stát z mrtvé zóny oblast takřka bez aut se spoustou náměstí, pěších zón, místy pro zahrádky restaurací, posezení, zeleň atd.

Na kafe a oběd do Rixboxu

Na některých místech už je zjevné, že to má smysl a bude to fungovat. Na náměstí Alfreda Scholtze (vzniklo místo křižovatky) si můžete ve velmi pohledném streetfoodovém stánku s názvem Rixbox dát kvalitní kávu nebo výborný oběd. Lidé se tu zastavují během dne prakticky nepřetržitě. V teplejších měsících se pak na náměstí pořádají různé akce pod širým nebem, propojení jídla a kultury funguje.

Stánek Rixbox vede sympatický Hossein Eggebrecht. Jako kluk přišel v osmdesátých letech do Berlína s rodiči z velmi neklidného Íránu. Rodina se usadila právě v Neuköllnu, kam historicky směřuje většina imigrantů – včetně Čechů, kteří sem přišli v 17. století. Platí to dodnes, ve čtvrti žije 40 % imigrantů a pro místní radnici je prioritou dostat právě tyto lidi do pracovního procesu. Daří se to hlavně v oblasti gastronomie, kde se mohou uplatnit i ti, kteří si ještě nestihli doplnit kvalifikaci nebo perfektně osvojit jazyk. S množstvím autentických arabských a asijských bister se Neukölln stává jednou z nejvyhledávanějších berlínských oblastí. Kvete tu nejen turistika, ale i byznys, přestože má čtvrť problémy s nezaměstnaností a nepatří zrovna k nejklidnějším.

Zdejší samospráva ovšem bere multikulturní potenciál do hry, je jí jasné, že pokud se má Neukölln stát přívětivým místem pro život, musí na tom mít zájem všichni. Když vypisovala tendr na streetfoodové bistro na nově vzniklém náměstí, zajímal ji atraktivní a životaschopný koncept. A ten nabídl právě Hossein, jenž se do temperamentního Neuköllnu vrátil z blahobytného Charlottenburgu, mety mnoho imigrantů, která je důkazem, že mezi místní lze skutečně zapadnout a být finančně úspěšní. Hosseina to však baví tam, kde to žije, a to je teď právě v Neuköllnu. Jeho koncept je jednoduchý: kvalitní káva, dobré jídlo, jež spojuje německou tradicii a orientální kreativitu, přijatelné ceny.

Hosseinův příběh znám díky projektu Česko-německé kulturní jaro, který pod hlavičkou Goethe institutu představoval schopnost a potenciál integrace v českých regionech. Na člověka z toho padne trochu tíseň, když vidí, jak se s tímhle problémem v Německu dokázali vypořádat smysluplně a efektivně pro všechny: imigranti našli nový domov, Německo pracovní sílu a skvělé jídlo (mimo jiné). Radní z Neuköllnu se o své bohaté zkušenosti rádi podělí se svými českými kolegy, pokud by měli zájem. Vřele doporučuju, je to hodně inspirativní. Stejně jako se vypravit po zdejších podnicích, v nichž se mísí mnoho vlivů. Často je vedou potomci imigrantů, v jejichž chápání se propojuje Východ se Západem. Takřka každý podnik má skutečný koncept, nejen gastronomický, ale i výtvarný nebo sociální. Jeďte tam, je to zážitek.

Recept: Pita chléb s vepřovým a se zelím

Na prolínání kultur je jídlo ideální platforma. Propojení tradičních surovin berlínské kuchyně s arabskou gastronomií je velmi efektivní, a hlavně dobré. Navíc německá kuchyně má mnoho společného s tou českou, takže je to inspirace i pro nás.

Uzenou vepřovou krkovici uvařte a nakrájejte na tenké plátky. Ohřejte kysané zelí. Pita chleby dopečte v troubě, podélně rozkrojte a potřete majonézou. Přidejte bohatou porci kysaného zelí a pokrájené uzené. Sendviče přiklopte a rozkrojte na půl.