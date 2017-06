Vlasovci v boji za Prahu. Podívejte se, jak Stalinem nenáviděná armáda pomáhala při Pražském povstání | Reflex.cz

Že příslušníci 1. divize Ozbrojených sil Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR) generálmajora S. K. Buňačenka zasáhli proti svým dosavadním spojencům, Němcům, a v nejkritičtějších dnech Pražského povstání mu poskytli vydatnou pomoc, je holý historický fakt. Zaplatili za to nemalou cenu: odhadem jich zahynulo na tři sta.

Pavel Žáček, autor více než 120 odborných článků a mnoha sborníků, monografií a edic dokumentů, se kromě činnosti zpravodajských služeb a bezpečnostních složek otázkou vystoupení vlasovců v Květnové revoluci, ale obecně celou jejich historií zabývá už od studentských let a své bádání bohatě zúročil již v několika publikacích.

Nyní pražské nakladatelství Academia vydalo v Edici 1938–1953 jeho nejrozsáhlejší dílo: VLASOVCI V BOJI ZA PRAHU. Autor v něm mapuje den po dni – od 5. do 20. května 1945 – do nejmenších podrobností jejich působení v povstalé české metropoli, a to výhradně na základě citovaných dobových dokumentů. Kniha je určena především čtenářům libujícím si v bádání v archiváliích, z nichž na ně dýchá atmosféra tehdejší doby.

Objemný, 548stránkový svazek doprovázejí fotografie, jež ji příjemně zpestřují. Výběr z nich najdete v naší fotogalerii.